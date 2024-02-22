Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Osmanoğlu Ailesinden “Atatürk’e Hakaret” Görüntüleri Hakkında Açıklama

Osmanoğlu Ailesinden “Atatürk’e Hakaret” Görüntüleri Hakkında Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
22.02.2024 - 18:42 Son Güncelleme: 22.02.2024 - 18:44

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’da gerçekleşen düğününde çekilen Atatürk’e hakaret edilen görüntüler büyük tartışmalara neden olmuştu. Yayılan görüntülerin büyük tartışmalara neden olması sonrasında Osmanoğlu ailesinden açıklama geldi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’da gerçekleşen düğününde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’da gerçekleşen düğününde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, dua eden Şevki Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ederek “Selanik’ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle” diyor, aralarında Orhan Osmanoğlu ve Halil Konakçı gibi isimlerin olduğu kalabalık da her bir ağızdan ‘amin’ diyordu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, dua eden Şevki Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ederek “Selanik’ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle” diyor, aralarında Orhan Osmanoğlu ve Halil Konakçı gibi isimlerin olduğu kalabalık da her bir ağızdan ‘amin’ diyordu.

Büyük tartışmalara neden olan görüntüler sonrasında Osmanoğlu ailesinden açıklama geldi.

Büyük tartışmalara neden olan görüntüler sonrasında Osmanoğlu ailesinden açıklama geldi.

Osmanoğlu ailesi Şevki Yılmaz'ın Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözlerinin tepki çekmesi sonrası yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın sözlerini onaylamadıklarını duyurdu.

Osmanoğlu ailesi Şevki Yılmaz'ın Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözlerinin tepki çekmesi sonrası yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın sözlerini onaylamadıklarını duyurdu.

17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen, düğüne konuk olan bazı kişilere ait, bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler, haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur. Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. Abdulhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş, yorum ve beyanı kabul etmediğimizi, Aile mensupları olarak bu açıklamaları onaylamadığımızı, açık ve net bir biçimden ifade ediyoruz. Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan, modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada bulunduğu her ortamda ve platformda dile getiren, milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz. Bu vesileyle değerli kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Osmanoğlu Ailesi Mensuplar;

Mediha Nami Osmanoğlu Martinez Hernandez

Fethiye Nami Osmanoğlu Bory

Adile Nami Osmanoğlu Tars

Gülnur Nami Osmanoğlu Ragot

Ayten Nami Osmanoğlu Kunter

Roksan Kunter Özkan

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
46
6
6
4
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?