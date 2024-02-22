Osmanoğlu Ailesinden “Atatürk’e Hakaret” Görüntüleri Hakkında Açıklama
Osmanoğlu Ailesinden “Atatürk’e Hakaret” Görüntüleri Hakkında Açıklama
II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’da gerçekleşen düğününde çekilen Atatürk’e hakaret edilen görüntüler büyük tartışmalara neden olmuştu. Yayılan görüntülerin büyük tartışmalara neden olması sonrasında Osmanoğlu ailesinden açıklama geldi.
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II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’da gerçekleşen düğününde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde, dua eden Şevki Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ederek “Selanik’ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle” diyor, aralarında Orhan Osmanoğlu ve Halil Konakçı gibi isimlerin olduğu kalabalık da her bir ağızdan ‘amin’ diyordu.
Büyük tartışmalara neden olan görüntüler sonrasında Osmanoğlu ailesinden açıklama geldi.
Osmanoğlu ailesi Şevki Yılmaz'ın Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözlerinin tepki çekmesi sonrası yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın sözlerini onaylamadıklarını duyurdu.
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