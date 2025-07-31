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Osimhen’in İstanbul’a Gelişi: Galatasaray YouTube Katıl’dan Ciddi Gelir Elde Etti İddiası

Osimhen’in İstanbul’a Gelişi: Galatasaray YouTube Katıl’dan Ciddi Gelir Elde Etti İddiası

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.07.2025 - 17:08

Galatasaray’ın Napoli’den Türkiye tarihinin en yüksek bonservisini ödeyerek transfer ettiği golcü Victor Osimhen dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

Galatasaray, Osimhen’in İstanbul’a gelişi öncesi YouTube Katıl aboneliğinde 3 paket seçeneğini duyurdu ve Osimhen ile ilgili özel paylaşımlar yapılacağını açıkladı.

Gazeteci Kadir Çetinçalı, Galatasaray’ın dün gece YouTube üzerinden yaptığı yayınlardan 431 bin euro (19 milyon 962 bin 152 lira) gelir elde ettiğini iddia etti.

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Galatasaray süper golcü Victor Osimhen’i sözleşme imzalamak için Türkiye’ye getirilmesi milyonlarca kişi tarafından takip edildi.

Galatasaray süper golcü Victor Osimhen’i sözleşme imzalamak için Türkiye’ye getirilmesi milyonlarca kişi tarafından takip edildi.

Galatasaray’ın YouTube üzerinden yaptığı yayında canlı izleyici sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Dün gün içinde YouTube Katıl Aboneliği için 3 yeni paket duyuran Galatasaray’ın Osimhen yayınlarından ciddi bir gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Gazeteci Kadir Çetinçalı, Galatasaray’ın dün yaptığı yayınlardan ilk belirlemelere göre 431 bin euro (19 milyon 962 bin 152 lira) kazanç elde ettiğini açıkladı.

Kadir Çetinçalı'nın paylaşımı 👇

Kadir Çetinçalı'nın paylaşımı 👇
twitter.com

'Galatasaray, dün yaptığı yayınlardan ilk gün verilerine göre toplam 431bin Euro gelir elde etti.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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