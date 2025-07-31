Osimhen’in İstanbul’a Gelişi: Galatasaray YouTube Katıl’dan Ciddi Gelir Elde Etti İddiası

Galatasaray’ın YouTube üzerinden yaptığı yayında canlı izleyici sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Dün gün içinde YouTube Katıl Aboneliği için 3 yeni paket duyuran Galatasaray’ın Osimhen yayınlarından ciddi bir gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Gazeteci Kadir Çetinçalı, Galatasaray’ın dün yaptığı yayınlardan ilk belirlemelere göre 431 bin euro (19 milyon 962 bin 152 lira) kazanç elde ettiğini açıkladı.