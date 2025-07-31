Osimhen’in İstanbul’a Gelişi: Galatasaray YouTube Katıl’dan Ciddi Gelir Elde Etti İddiası
Galatasaray’ın Napoli’den Türkiye tarihinin en yüksek bonservisini ödeyerek transfer ettiği golcü Victor Osimhen dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.
Galatasaray, Osimhen’in İstanbul’a gelişi öncesi YouTube Katıl aboneliğinde 3 paket seçeneğini duyurdu ve Osimhen ile ilgili özel paylaşımlar yapılacağını açıkladı.
Gazeteci Kadir Çetinçalı, Galatasaray’ın dün gece YouTube üzerinden yaptığı yayınlardan 431 bin euro (19 milyon 962 bin 152 lira) gelir elde ettiğini iddia etti.
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Galatasaray süper golcü Victor Osimhen’i sözleşme imzalamak için Türkiye’ye getirilmesi milyonlarca kişi tarafından takip edildi.
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Kadir Çetinçalı'nın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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