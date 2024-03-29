Oscar Ödüllü Ünlü Yönetmen Christopher Nolan Şimdi de Şövalye Ünvanı Alıyor!

Film, titiz araştırması, incelikli anlatımı ve etik karmaşıklığıyla övgü topladı ve bir başyapıt olarak övüldü, bu da Nolan'ı çağımızın en büyük yönetmenlerinden biri olarak daha da sağlamlaştırdı. Nolan'ın daha önce aday gösterildiği ancak kazanamadığı Oscar'lar'daki bu zaferi, onun gelişen zanaatına ve endüstride kazandığı derin saygıya bir kanıttır.