Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Orta Doğu'nun En Güçlü Ülkeleri Açıklandı! Sıralamada Türkiye'nin Konumu Dikkat Çekti

Orta Doğu'nun En Güçlü Ülkeleri Açıklandı! Sıralamada Türkiye'nin Konumu Dikkat Çekti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.01.2024 - 19:23 Son Güncelleme: 29.01.2024 - 19:26

ABD merkezli Global Firepower Ajansı'nın 2024 yılına ait güncel araştırmasına göre Türkiye, Orta Doğu'da en güçlü orduya sahip ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: https://www.globalfirepower.com/count...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünya genelindeki prestijli askeri güç sıralamasında 8'inci sırada yer alan Türkiye, Orta Doğu özelinde gerçekleştirilen araştırmada birinci sıraya yükseldi.

Dünya genelindeki prestijli askeri güç sıralamasında 8'inci sırada yer alan Türkiye, Orta Doğu özelinde gerçekleştirilen araştırmada birinci sıraya yükseldi.

Ülkelerin güç indekslerine dayalı olarak yapılan sıralamada, Türkiye'nin 0,1697'lik güç indeksi ile listenin zirvesinde yer alması ön plana çıktı.

Ülkelerin güç indekslerine dayalı olarak yapılan sıralamada, Türkiye'nin 0,1697'lik güç indeksi ile listenin zirvesinde yer alması ön plana çıktı.

İran, listede ikinci sırada yer alırken İran'ı sırasıyla Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan takip etti.

İran, listede ikinci sırada yer alırken İran'ı sırasıyla Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan takip etti.

10- Kuveyt

10- Kuveyt

9- Katar

9- Katar
İçeriğin Devamı Aşağıda

8- Suriye

8- Suriye

7- Birleşik Arap Emirlikleri

7- Birleşik Arap Emirlikleri

6- Irak

6- Irak

5- Suudi Arabistan

5- Suudi Arabistan

4- İsrail

4- İsrail
İçeriğin Devamı Aşağıda

3- Mısır

3- Mısır

2- İran

2- İran

1- Türkiye

1- Türkiye

Orta Doğu'da askeri güç sıralaması ilk 10 👇

Orta Doğu'da askeri güç sıralaması ilk 10 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
5
4
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Erol Kayar

Asya kupasını alırız ama uefada skerler diye yorumladım

kayra han

Son f35 alımından sonra yunan hava kuvvetleri bize havada büyük fark attı ne gücünden bahsediyorsunuz? Yunanistan la yunanistan götü boklu yunanistan bile ge... Devamını Gör

Friedrich Nietzsche

Yunanistan Ortadoğu ülkesimi kardeşim ? Hava kuvvetleri açısından üstün olmak ezici üstünlük sağlayacağın anlamına gelemez .

mehmet

Bu Arap ülkeleri niye İsraili alt edemiyor o zaman, starbaks basan Cola dökenler cevap versinler,

Friedrich Nietzsche

Arkasında bir güç olmasın sadece Bolu Komando Tugayı İsrail'in kökünü kazımaya yeter .