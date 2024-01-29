Orta Doğu'nun En Güçlü Ülkeleri Açıklandı! Sıralamada Türkiye'nin Konumu Dikkat Çekti
Orta Doğu'nun En Güçlü Ülkeleri Açıklandı! Sıralamada Türkiye'nin Konumu Dikkat Çekti
Kaynak: https://www.globalfirepower.com/count...
ABD merkezli Global Firepower Ajansı'nın 2024 yılına ait güncel araştırmasına göre Türkiye, Orta Doğu'da en güçlü orduya sahip ülke olarak öne çıkıyor.
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Dünya genelindeki prestijli askeri güç sıralamasında 8'inci sırada yer alan Türkiye, Orta Doğu özelinde gerçekleştirilen araştırmada birinci sıraya yükseldi.
Ülkelerin güç indekslerine dayalı olarak yapılan sıralamada, Türkiye'nin 0,1697'lik güç indeksi ile listenin zirvesinde yer alması ön plana çıktı.
İran, listede ikinci sırada yer alırken İran'ı sırasıyla Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan takip etti.
10- Kuveyt
9- Katar
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8- Suriye
7- Birleşik Arap Emirlikleri
6- Irak
5- Suudi Arabistan
4- İsrail
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3- Mısır
2- İran
1- Türkiye
Orta Doğu'da askeri güç sıralaması ilk 10 👇
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Asya kupasını alırız ama uefada skerler diye yorumladım
Son f35 alımından sonra yunan hava kuvvetleri bize havada büyük fark attı ne gücünden bahsediyorsunuz? Yunanistan la yunanistan götü boklu yunanistan bile ge... Devamını Gör
Yunanistan Ortadoğu ülkesimi kardeşim ? Hava kuvvetleri açısından üstün olmak ezici üstünlük sağlayacağın anlamına gelemez .
Bu Arap ülkeleri niye İsraili alt edemiyor o zaman, starbaks basan Cola dökenler cevap versinler,
Arkasında bir güç olmasın sadece Bolu Komando Tugayı İsrail'in kökünü kazımaya yeter .