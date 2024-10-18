Organik Gıdalar Neden Normalde Aldıklarımızdan Katbekat Daha Pahalıya Satılıyor?
Organik Gıdalar Neden Normalde Aldıklarımızdan Katbekat Daha Pahalıya Satılıyor?
Organik gıdaların, geleneksel tarımla üretilen gıdalardan daha pahalı olduğunu fark etmişsinizdir. Peki, organik gıdalar gerçekten bu kadar daha pahalıya mı mal oluyor, yoksa marketler fiyatları şişirerek kar mı elde ediyor?
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Organik tarım, geleneksel tarımdan daha fazla emek gerektirir. Örneğin, otlarla başa çıkmak için geleneksel bir çiftçi kimyasal ot öldürücüler kullanabilirken, organik bir çiftçi kimyasal kullanmadan otları elle temizlemek zorunda kalabilir.
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Ayrıca organik çiftlikler genellikle daha küçük ve dağınık olduğu için tarım makineleri kullanma avantajına sahip olmayabilirler. Organik tarımda kullanılan pestisitler de daha az etkili olduğundan, daha sık uygulanmaları gerekir ve iş yükünü artırır.
Bir meta-analiz, organik çiftliklerin geleneksel çiftliklere kıyasla ortalama %20 daha az ürün verdiğini gösterdi. Bu durum, aynı miktarda gıda üretmek için daha fazla araziye ihtiyaç duyulması anlamına gelir.
Verimliliğin düşük olması, organik çiftçilerin ürünlerini daha yüksek fiyatlarla satmak zorunda kalmasına neden olur.
Üstelik organik çiftliklerde yıllar arasında ürün verimliliği de değişkenlik gösterebilir. Yani çiftçinin ürünlerini tutarlı bir şekilde yetiştirmekte zorlanabileceği anlamına gelir ve fiyatların istikrarlı kalmasını zorlaştırır.
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Birçok ülkede, organik tarım yapan çiftçilerin sertifikalı olmaları gerekir. Bu sertifikaların alınması ve düzenli denetimlerden geçilmesi çiftçilere ek maliyet yükler.
Ayrıca organik ürünler için GDO içermediğine dair ek sertifikalar da alınabilir ve bunların da maliyeti yüksek olabilir.
Organik gıda talepleri arttıkça, fiyatlar da aynı oranda yükseliyor.
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