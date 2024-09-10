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Ordu'da Kan Donduran Olay Kameralara Yansıdı: 2 Yaşındaki Üvey Torununu Balkondan Attı!

Ordu'da Kan Donduran Olay Kameralara Yansıdı: 2 Yaşındaki Üvey Torununu Balkondan Attı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.09.2024 - 17:37

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Ordu'da bir babaanne, 2 yaşındaki üvey torununu balkonun kenarına getirerek aşağı attı. Görenlerin kanını donduran olay bahçede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

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Akıllara durgunluk veren olay Ordu'da bir evin 2. katındaki balkonda meydana geldi. 2 yaşındaki üvey torununun elini tutan babaanne, çocuğu balkon kenarına getirerek aşağı attı.

Akıllara durgunluk veren olay Ordu'da bir evin 2. katındaki balkonda meydana geldi. 2 yaşındaki üvey torununun elini tutan babaanne, çocuğu balkon kenarına getirerek aşağı attı.

Kan donduran olay yan binada bulunan bir güvenlik kamerasına yansırken, cani babaannenin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kan donduran olay yan binada bulunan bir güvenlik kamerasına yansırken, cani babaannenin gözaltına alındığı öğrenildi.

 İşte o görüntüler; 🎥 👇

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ceren hanım

rabbim nerdesin su cocuklari koru su pisliklerden

yoruma gelen

Bu zihniyet en büyük zararı veriyor çocuklara...

Naci Kir

Hayvanlar dâhi böyle yapmazlar. nasıl bir ülke?

deniz simsek

Çocuğa, kadına el süren dokunanlar için ne zaman müebbet gelecek…