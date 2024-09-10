Ordu'da Kan Donduran Olay Kameralara Yansıdı: 2 Yaşındaki Üvey Torununu Balkondan Attı!

Ordu'da bir babaanne, 2 yaşındaki üvey torununu balkonun kenarına getirerek aşağı attı. Görenlerin kanını donduran olay bahçede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akıllara durgunluk veren olay Ordu'da bir evin 2. katındaki balkonda meydana geldi. 2 yaşındaki üvey torununun elini tutan babaanne, çocuğu balkon kenarına getirerek aşağı attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kan donduran olay yan binada bulunan bir güvenlik kamerasına yansırken, cani babaannenin gözaltına alındığı öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
rabbim nerdesin su cocuklari koru su pisliklerden
Bu zihniyet en büyük zararı veriyor çocuklara...
Hayvanlar dâhi böyle yapmazlar. nasıl bir ülke?
Çocuğa, kadına el süren dokunanlar için ne zaman müebbet gelecek…