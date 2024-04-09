Oppenheimer'la Oscar Kazanan Robert Downey Jr. Törende Yapılan Uyuşturucu Şakası Hakkında Bir Açıklama Yaptı

Robert Downey Jr. , Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmindeki Lewis Strauss rolüyle Oscar ödül töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ancak geceye sunucu Kimmel'ın ünlü aktörün uyuşturucu geçmişine atıfta bulunan bir şaka yapması damga vurdu. Gelin o şakanın ayrıntılarına ve Downey Jr.'dan bir ay sonra gelen yoruma hep birlikte bakalım.