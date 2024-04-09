Oppenheimer'la Oscar Kazanan Robert Downey Jr. Törende Yapılan Uyuşturucu Şakası Hakkında Bir Açıklama Yaptı
Oppenheimer'la Oscar Kazanan Robert Downey Jr. Törende Yapılan Uyuşturucu Şakası Hakkında Bir Açıklama Yaptı
Robert Downey Jr. , Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmindeki Lewis Strauss rolüyle Oscar ödül töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ancak geceye sunucu Kimmel'ın ünlü aktörün uyuşturucu geçmişine atıfta bulunan bir şaka yapması damga vurdu. Gelin o şakanın ayrıntılarına ve Downey Jr.'dan bir ay sonra gelen yoruma hep birlikte bakalım.
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96. Oscar Ödülleri, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla 10 Mart tarihinde gerçekleşti. En İyi Film ödülünü "Oppenheimer" aldı. Film, Christopher Nolan, Robert Downey Jr. ve Cillian Murphy'e ilk Oscar'larını kazandırdı.
11 dalda aday olan "Poor Things" ise dört ödül kazanırken, Emma Stone En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Oscar ödülleri töreninin üzerinden yaklaşık bir ay gibi bir süre geçmişken o gece yaşananlara dair haberler sık sık gündeme geliyor.
Onlardan biri de sunucu Jimmy Kimmel ile Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ındaki Lewis Strauss rolüyle ödül töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Robert Downey Jr. arasında gerçekleşti.
Hatırlarsanız Iron Man rolüyle hepimizin hafızalarımıza kazınan ve kötü geçmişi yüzünden sık sık gündeme gelen oyuncu ödül alırken "Sırasıyla berbat çocukluğuma ve Akademi'ye teşekkür etmek istiyorum" sözleriyle herkesin yüreğine dokunmuştu.
Sunucu Kimmel o gece hemen hemen her şeyle dalga geçmişti ancak tatsız şakalarından en ağırı da Downey Jr.'a yönelikti. Açılış monologu sırasında Kimmel, Downey'nin madde bağımlılığı geçmişine atıfta bulunarak "Bu Robert Downey Jr.'ın kariyerinin en yüksek noktası... Yani en yüksek noktalarından biri" şakasını yapmıştı.
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Bu Robert Downey Jr. da şakayı duyduğu sırada burnuna dokununca Kimmel "Tam isabet mi oldu yoksa yaptığın uyuşturucu hareketi miydi?" diye sormuştu. Ünlü aktör de Kimmel'dan şakayı daha fazla uzatmamasını rica etmişti.
Robert Downey Jr. o gece kendisine yapılan şaka hakkında ilk defa bir açıklama yaptı. Independent Türkçe'nin haberine göre Downey Jr. Esquire'de yayımlanan ve geçmişine odaklanan bir röportajda konudan bahsetti.
1996'dan 2001 yılına kadar uyuşturucuyla ilgili suçlar nedeniyle birçok kez gözaltına alınann Oscar ödüllü oyuncu Robert Downey Jr. yaptığı açıklamada,
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