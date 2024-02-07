Oppenheimer'daki Rolüyle Oscar Adaylığı Kazanan Emily Blunt Müjdeyi Oldukça İlginç Bir Şey Yaparken Öğrenmiş

Sanırım onunla empati kurabildiğim çok şey vardı. O olağanüstü beynin ütü masasında harcanması ve çürümesi fikri ve bunu takip eden öfke. Açıkça ona taptı, onu sevdi, destekledi, onun yanındaydı, hayatında büyük ölçüde dengeleyici bir güçtü ama yine de çok dengesizdi. Onun acısını paylaştı ama bence kendi zararına oldu.