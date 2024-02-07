Oppenheimer'daki Rolüyle Oscar Adaylığı Kazanan Emily Blunt Müjdeyi Oldukça İlginç Bir Şey Yaparken Öğrenmiş
Oppenheimer'daki Rolüyle Oscar Adaylığı Kazanan Emily Blunt Müjdeyi Oldukça İlginç Bir Şey Yaparken Öğrenmiş
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Emily Blunt, bu yıl Oppenheimer filmindeki performansıyla Oscar adaylığı kazanarak büyük bir başarıya imza attı ancak oyuncunun adaylığını alışılmadık bir şekilde öğrendiği ortaya çıktı.
Josh Horowitz ile yaptığı röportajda Blunt, adaylık haberini Brooklyn'de köpeğinin dışkısını topladıktan sonra gözyaşları içinde öğrendiğini anlattı. Bu anın kendisi için oldukça özel ve mükemmel olduğunu belirtti.
Blunt, adaylığa giden süreçte söylentilere pek itibar etmemeye çalıştığını söyleyerek Oppenheimer filminin geniş çapta elde ettiği başarının tüm ekip için büyüleyici olduğunu dile getirdi.
Ayrıca eşi John Krasinski'nin de bu haber karşısında duygusal bir tepki verdiğini paylaştı.
Oscar adaylığını, filmde canlandırdığı Kitty Oppenheimer karakterinin derinliklerine olan empatiyle bağdaştıran Blunt, karakterin zekasının ve potansiyelinin ev işlerine sıkışıp kalmasından kaynaklanan öfkeyi ve bu durumun evliliğinde yarattığı dengesizlikleri vurguladı.
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Blunt ayrıca, daha önce Christopher Nolan'ın The Dark Knight filminde bir rol için görüştüğünü ancak rolün Katie Holmes'a gitmesiyle ilgili bir anekdotu da paylaştı.
Bu durumu profesyonel bir şekilde karşılayarak "Rol için doğru kişi olduğumu sanmıyorum. İyi olan kazanır, sorun değil" diyerek olumlu bir tutum sergiledi.
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