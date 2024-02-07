Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Oppenheimer'daki Rolüyle Oscar Adaylığı Kazanan Emily Blunt Müjdeyi Oldukça İlginç Bir Şey Yaparken Öğrenmiş

Oppenheimer'daki Rolüyle Oscar Adaylığı Kazanan Emily Blunt Müjdeyi Oldukça İlginç Bir Şey Yaparken Öğrenmiş

Sinema film Oscar
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 18:20

Emily Blunt, bu yılki Oscar adaylığını Oppenheimer filmindeki performansıyla elde etti. Adaylık haberini, Brooklyn'de köpeğinin dışkısını toplarken gözyaşları içinde aldığını açıkladı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

Emily Blunt, bu yıl Oppenheimer filmindeki performansıyla Oscar adaylığı kazanarak büyük bir başarıya imza attı ancak oyuncunun adaylığını alışılmadık bir şekilde öğrendiği ortaya çıktı.

Emily Blunt, bu yıl Oppenheimer filmindeki performansıyla Oscar adaylığı kazanarak büyük bir başarıya imza attı ancak oyuncunun adaylığını alışılmadık bir şekilde öğrendiği ortaya çıktı.

Josh Horowitz ile yaptığı röportajda Blunt, adaylık haberini Brooklyn'de köpeğinin dışkısını topladıktan sonra gözyaşları içinde öğrendiğini anlattı. Bu anın kendisi için oldukça özel ve mükemmel olduğunu belirtti.

Josh Horowitz ile yaptığı röportajda Blunt, adaylık haberini Brooklyn'de köpeğinin dışkısını topladıktan sonra gözyaşları içinde öğrendiğini anlattı. Bu anın kendisi için oldukça özel ve mükemmel olduğunu belirtti.

Blunt, adaylığa giden süreçte söylentilere pek itibar etmemeye çalıştığını söyleyerek Oppenheimer filminin geniş çapta elde ettiği başarının tüm ekip için büyüleyici olduğunu dile getirdi.

Blunt, adaylığa giden süreçte söylentilere pek itibar etmemeye çalıştığını söyleyerek Oppenheimer filminin geniş çapta elde ettiği başarının tüm ekip için büyüleyici olduğunu dile getirdi.

Ayrıca eşi John Krasinski'nin de bu haber karşısında duygusal bir tepki verdiğini paylaştı.

Ayrıca eşi John Krasinski'nin de bu haber karşısında duygusal bir tepki verdiğini paylaştı.

Oscar adaylığını, filmde canlandırdığı Kitty Oppenheimer karakterinin derinliklerine olan empatiyle bağdaştıran Blunt, karakterin zekasının ve potansiyelinin ev işlerine sıkışıp kalmasından kaynaklanan öfkeyi ve bu durumun evliliğinde yarattığı dengesizlikleri vurguladı.

Oscar adaylığını, filmde canlandırdığı Kitty Oppenheimer karakterinin derinliklerine olan empatiyle bağdaştıran Blunt, karakterin zekasının ve potansiyelinin ev işlerine sıkışıp kalmasından kaynaklanan öfkeyi ve bu durumun evliliğinde yarattığı dengesizlikleri vurguladı.

Sanırım onunla empati kurabildiğim çok şey vardı. O olağanüstü beynin ütü masasında harcanması ve çürümesi fikri ve bunu takip eden öfke. Açıkça ona taptı, onu sevdi, destekledi, onun yanındaydı, hayatında büyük ölçüde dengeleyici bir güçtü ama yine de çok dengesizdi. Onun acısını paylaştı ama bence kendi zararına oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Blunt ayrıca, daha önce Christopher Nolan'ın The Dark Knight filminde bir rol için görüştüğünü ancak rolün Katie Holmes'a gitmesiyle ilgili bir anekdotu da paylaştı.

Blunt ayrıca, daha önce Christopher Nolan'ın The Dark Knight filminde bir rol için görüştüğünü ancak rolün Katie Holmes'a gitmesiyle ilgili bir anekdotu da paylaştı.

Bu durumu profesyonel bir şekilde karşılayarak "Rol için doğru kişi olduğumu sanmıyorum. İyi olan kazanır, sorun değil" diyerek olumlu bir tutum sergiledi.

Bu durumu profesyonel bir şekilde karşılayarak "Rol için doğru kişi olduğumu sanmıyorum. İyi olan kazanır, sorun değil" diyerek olumlu bir tutum sergiledi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın