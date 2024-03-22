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"Operasyon Çekilen" Faizden "Operasyonel Artışa" Yeni Şafak Faiz Manşetindeki Değişim!

"Operasyon Çekilen" Faizden "Operasyonel Artışa" Yeni Şafak Faiz Manşetindeki Değişim!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.03.2024 - 14:00

Merkez Bankası'nda faiz artışı geçmiş dönemde yapılan faiz artışlarını hatırlattı. Naci Ağbal'ın görevden alındığı 22021 yılındaki faiz artışını hatırlayanlar, Yeni Şafak gazetesi manşetini de anmadan geçemedi.

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TCMB'nin yaptığı 5 puanlık faiz artışıyla yüzde 50'ye çıkan politika faizinin piyasa yansımaları izlenmeye devam ederken, Haziran'dan bu yana süren faiz artışı döngüsünde önceki faiz artışları da hatırlanmadan geçilemiyor.

TCMB'nin yaptığı 5 puanlık faiz artışıyla yüzde 50'ye çıkan politika faizinin piyasa yansımaları izlenmeye devam ederken, Haziran'dan bu yana süren faiz artışı döngüsünde önceki faiz artışları da hatırlanmadan geçilemiyor.

2020 yılı sonlarında göreve gelen Naci Ağbal'ın 4,5 aylık görev süresinde yaptığı faiz artışlarında son hamle 18 Mart 2021'de faizi yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarmak olmuştu.

2020 yılı sonlarında göreve gelen Naci Ağbal'ın 4,5 aylık görev süresinde yaptığı faiz artışlarında son hamle 18 Mart 2021'de faizi yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarmak olmuştu.

19 Mart 2021 Cuma günü bu manşet, ekonomi camiasında şaşkınlık yaratmıştı. 

Haberde, 'Türkiye’de Merkez Bankası, 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale, ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası’nın Türkiye’nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor' denilmişti.

Gece yayımlanan Resmi Gazete'de, Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine manşeti atan gazetenin yazarlarından olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun getirildiği görülmüştü.

Gece yayımlanan Resmi Gazete'de, Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine manşeti atan gazetenin yazarlarından olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun getirildiği görülmüştü.

Dünyada enflasyonda yükseliş sinyallerinin görüldüğü bu dönemde Türkiye'de de enflasyon yüzde 16,19 seviyesindeydi. Kavcıoğlu döneminde, dünyada faiz artış döngüsü başlarken, Türkiye'de indirime gidilmiş, yüzde 19'dan başlayan indirimler yüzde 8,5'te sonlanmıştı. Aynı dönemde döviz kurları, 7,50 seviyesinden 23,10 seviyesine, TÜİK TÜFE de yüzde 16,19'dan arada yüzde 85,51 ile zirve görerek yüzde 38,21 seviyesine gelmişti.

10 ayda yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye faiz yolculuğu.

10 ayda yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye faiz yolculuğu.

Seçimlerin ardından değişen Merkez Bankası yönetimiyle göreve gelen Hafize Gaye Erkan'ın başlattığı faiz artışı döngüsü de yüzde 8,5'ten alınan faizleri yüzde 45'e çıkarmış, Erkan'dan sonra da göreve gelen Fatih Karahan ilk toplantısında faizlere dokunmazken, ikinci toplantısında oranı 21 Mart 2024 itibarıyla yüzde 50'ye çıkardı.

Yüzde 17'den 19'a çıkan faizlere "operasyon" manşeti atılırken, aynı gazetede yüzde 50'ye çıkan faizler için "operasyonel çerçeve" denildi.

Yüzde 17'den 19'a çıkan faizlere "operasyon" manşeti atılırken, aynı gazetede yüzde 50'ye çıkan faizler için "operasyonel çerçeve" denildi.
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Manşet atılan faiz haberinden ilk sayfanın, sol alt köşesine sıkışan faiz haberine.

Manşet atılan faiz haberinden ilk sayfanın, sol alt köşesine sıkışan faiz haberine.

Faiz oranları kadar, bakış açısı da ilgi çekti.

Faiz oranları kadar, bakış açısı da ilgi çekti.
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Gazetenin manşet farklılığına yapılan yorumlar da görüldü.

Gazetenin manşet farklılığına yapılan yorumlar da görüldü.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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