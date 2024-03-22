"Operasyon Çekilen" Faizden "Operasyonel Artışa" Yeni Şafak Faiz Manşetindeki Değişim!

19 Mart 2021 Cuma günü bu manşet, ekonomi camiasında şaşkınlık yaratmıştı.

Haberde, 'Türkiye’de Merkez Bankası, 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale, ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası’nın Türkiye’nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor' denilmişti.