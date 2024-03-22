"Operasyon Çekilen" Faizden "Operasyonel Artışa" Yeni Şafak Faiz Manşetindeki Değişim!
"Operasyon Çekilen" Faizden "Operasyonel Artışa" Yeni Şafak Faiz Manşetindeki Değişim!
Merkez Bankası'nda faiz artışı geçmiş dönemde yapılan faiz artışlarını hatırlattı. Naci Ağbal'ın görevden alındığı 22021 yılındaki faiz artışını hatırlayanlar, Yeni Şafak gazetesi manşetini de anmadan geçemedi.
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TCMB'nin yaptığı 5 puanlık faiz artışıyla yüzde 50'ye çıkan politika faizinin piyasa yansımaları izlenmeye devam ederken, Haziran'dan bu yana süren faiz artışı döngüsünde önceki faiz artışları da hatırlanmadan geçilemiyor.
2020 yılı sonlarında göreve gelen Naci Ağbal'ın 4,5 aylık görev süresinde yaptığı faiz artışlarında son hamle 18 Mart 2021'de faizi yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarmak olmuştu.
Gece yayımlanan Resmi Gazete'de, Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine manşeti atan gazetenin yazarlarından olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun getirildiği görülmüştü.
10 ayda yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye faiz yolculuğu.
Yüzde 17'den 19'a çıkan faizlere "operasyon" manşeti atılırken, aynı gazetede yüzde 50'ye çıkan faizler için "operasyonel çerçeve" denildi.
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Manşet atılan faiz haberinden ilk sayfanın, sol alt köşesine sıkışan faiz haberine.
Faiz oranları kadar, bakış açısı da ilgi çekti.
Gazetenin manşet farklılığına yapılan yorumlar da görüldü.
İşte o yorumlardan bazıları.
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