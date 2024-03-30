Önümüzdeki 50 Yıl İçerisinde Tamamiyle Tedavi Edilmesi Beklenen 12 Hastalık
Önümüzdeki 50 Yıl İçerisinde Tamamiyle Tedavi Edilmesi Beklenen 12 Hastalık
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde tıp ve bilim çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Doğal olarak önceden tedavi edilmesi imkansız olan birçok hastalık tedavi edilebilir hale geliyor. Peki, önümüzdeki 50 yıl içerisinde tedavi edilebilir olması beklenen hastalıklar hangileri? Gelin beraber inceleyelim.
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1. "Çok yakında diş çürükleri diye bir sorun kalmayacak. Birçok farklı ülke şu anda tekrar diş büyümesini sağlayan ilaçlar üzerinde çalışıyor ve gerçekleşmesine çok kalmadı."
2. "Uçuk için hazırlanmış bir tedavi şu anda test aşamasında ve 2026 yılına kadar hazır olması bekleniyor."
3. "Daha önce ölümcül olan ve sadece birkaç yıl yaşayabildiğiniz kanser türleri günümüzde tedavi edilebiliyor ve bazı insanlar onlarca yıl yaşıyor."
4. "Böbrek yetmezliğini yavaşlatan haplar çoktan gerçeklik oldu ve sadece kısa bir süre sonra tamamiyle durdurması beklenen ilaçların geleceğine inanılıyor."
5. "Omurilik yaralanmaları! Bu şekilde yaşamaktan gerçekten yoruldum ama tedavi için yapılmakta olan birçok deney bulunmakta."
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6. "Alzheimer. Beynin ölen bölgelerini geri canlandırmak için araştırmalar sürüyor ve 50 yıl içinde mümkün olacağından eminim."
7. "Umarım kulak çınlaması olur."
8. "Migren için birkaç tedavi yolu olsa da kesin olarak tedavi eden hiçbir şey yok. Ama araştırmalarımdan anladığım kadarıyla 2030'lu yıllara kadar bir çözüm bulmayı umuyorlar."
9. "Kesinlikle alerjiler. Her bahar kaşınmaktan çok yoruldum ve istediklerimi de yiyemiyorum."
10. "Kistik fibrozis çoktan tedavi sürecinde oldukça ilerledi. Yeni yapılan araştırmalar oldukça umut verici ve belki 10 yıla bile tamamiyle kaybolabilir."
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11. "Duyma engelini kaldırmak için yapılan birçok araştırma var. Örneğin beyine takılan yeni çipler oldukça başarılı olacak gibi duruyor."
12. "Diyabet hastalıklarını tedavi etmekte çok ilerledik ve sadece 50 yıl gibi kısa bir sürede bile tamamiyle ortadan yok olacaklarından çok eminim."
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