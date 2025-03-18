Onları Hala Çok Seviyoruz! Hepsi Grubu'nun En İyi Şarkısını Beraber Seçiyoruz!
Onları Hala Çok Seviyoruz! Hepsi Grubu'nun En İyi Şarkısını Beraber Seçiyoruz!
Şarkılarını az mı dinledik? Ezberledik, okullarda gösteriler yaptık, 4’lü kız gruplarında birimiz Cemre, birimiz Yasemin, Gülşen, Eren'di mesela… Hatta editörünüz Yasemin'di :) Hepsi’yi hala çok seviyoruz, içimizdeki küçük kızların kalbinde hep bir yeri var! 💖
Şimdi, bu efsane şarkılardan en sevdiğini seçmek için bir araya geldik. Hangi şarkı, senin favorin?
Unutma, sadece tek bir seçim hakkın var!👇'
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