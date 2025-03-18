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Onları Hala Çok Seviyoruz! Hepsi Grubu'nun En İyi Şarkısını Beraber Seçiyoruz!

etiket Onları Hala Çok Seviyoruz! Hepsi Grubu'nun En İyi Şarkısını Beraber Seçiyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 22:33

Şarkılarını az mı dinledik? Ezberledik, okullarda gösteriler yaptık, 4’lü kız gruplarında birimiz Cemre, birimiz Yasemin, Gülşen, Eren'di mesela… Hatta editörünüz Yasemin'di :) Hepsi’yi hala çok seviyoruz, içimizdeki küçük kızların kalbinde hep bir yeri var! 💖

Şimdi, bu efsane şarkılardan en sevdiğini seçmek için bir araya geldik. Hangi şarkı, senin favorin?

Unutma, sadece tek bir seçim hakkın var!👇'

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miray soysal
miray soysal
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