Onlar Her Mevsimin Popüler Gezi Noktası: Vizesiz Gidebileceğiniz 6 Balkan Ülkesi

Bosna-Hersek, sanki masal diyarından fırlamış gibi bir yer! Saraybosna'nın tarihi dokusuyla dolu sokakları ve Mostar'ın büyüleyici köprüsü, gerçekten de insanı büyülüyor. Kışın gelmesiyle birlikte Jahorina ve Bjelašnica kayak merkezlerine gitmek ise adeta bir macera. Eğer Bosna-Hersek'e gitmeyi düşünüyorsanız, bu yerleri mutlaka görmelisiniz. Burada yaşayacağınız deneyimler, sizi derinden etkileyecek ve unutulmaz anılarla dolu bir serüven olacak!