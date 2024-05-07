Onlar Her Mevsimin Popüler Gezi Noktası: Vizesiz Gidebileceğiniz 6 Balkan Ülkesi
Onlar Her Mevsimin Popüler Gezi Noktası: Vizesiz Gidebileceğiniz 6 Balkan Ülkesi
Balkanlar, sıcak insanları ve benzersiz doğasıyla her mevsimde sizi sarmalayan bir bölge. Yazın, altın kumsallarında huzur bulurken, kışın karla kaplı dağların büyüsüne kapılacaksınız. İlkbaharda ise doğanın uyanışıyla birlikte kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. En güzel yanı ise bu muhteşem coğrafyaya vizesiz seyahat edebilmeniz! İşte, size her mevsimde içtenlikle sıcaklık sunacak 10 Balkan ülkesi. Keşfetmeye hazır mısınız? 🌞❄️🌸
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1. Sırbistan
2. Karadağ
3. Arnavutluk
4. Bosna-Hersek
5. Makedonya
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