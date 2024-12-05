Onedio Video Ekibi Ünlü İsimlerin Hangi Semtte Yaşadığını Tahmin Etti!

Onedio video ekibi, bu sefer de ünlü isimlerin yaşadıkları semtleri tahmin etti. Videoda, İstanbul’un çeşitli semtlerinde oturan ünlülerin hangi bölgelerde yaşamayı tercih ettikleri üzerine yapılan tahminler izleyicileri güldürdü. Onedio ekibi, ünlülerin yaşam tarzları, sosyal çevreleri ve medyadaki imajlarına dayanarak, hangi semtlerin daha uygun olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Semt tahminleri, bazen doğru çıkarken, bazen de izleyicilere sürpriz oldu. Gelin hangi ünlüler nerede oturuyormuş, ekibin tahminleri doğru çıkmış mı birlikte bakalım!