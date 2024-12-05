Onedio Video Ekibi Ünlü İsimlerin Hangi Semtte Yaşadığını Tahmin Etti!
Onedio Video Ekibi Ünlü İsimlerin Hangi Semtte Yaşadığını Tahmin Etti!
Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/o8NhU4...
Onedio video ekibi, bu sefer de ünlü isimlerin yaşadıkları semtleri tahmin etti. Videoda, İstanbul’un çeşitli semtlerinde oturan ünlülerin hangi bölgelerde yaşamayı tercih ettikleri üzerine yapılan tahminler izleyicileri güldürdü. Onedio ekibi, ünlülerin yaşam tarzları, sosyal çevreleri ve medyadaki imajlarına dayanarak, hangi semtlerin daha uygun olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Semt tahminleri, bazen doğru çıkarken, bazen de izleyicilere sürpriz oldu. Gelin hangi ünlüler nerede oturuyormuş, ekibin tahminleri doğru çıkmış mı birlikte bakalım!
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Onedio video ekibi Beyazıt Öztürk, Cansu Dere, Gülşen, Cem Yılmaz gibi ünlü isimlerin hangi semtte oturduklarını tahmin etti.
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Bakalım siz ünlü isimlerin oturdukları semtleri doğru tahmin edebilecek misiniz?
O anları şöyle bırakalım:
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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