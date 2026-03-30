Öncü Sönmez Kimdir, Babası Kim? Öncü Sönmez Kimin Oğlu?

Özel hayatındaki iddialarla dikkat çeken Öncü Sönmez, özellikle 2015 Miss Model of Turkey birincisi Büşra Canbaz ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme geldi. Söz konusu ilişki kapsamında ortaya atılan tehdit ve şantaj iddiaları uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Sönmez, ayrıca televizyon sunucusu Özlem Yıldız ile olan ilişkisiyle de adından söz ettirdi. Bunun yanı sıra Katie Kuchynska ile yaşadığı ilişki de magazin gündeminde çokça gündem oldu. Öncü Sönmez'in adı bir dönem, Bestemsu Özdemir ve Didem Soydan ile de anıldı.

Öncücan Sönmez, son olarak kamuoyunda 'şişe çevirme' partileri düzenlediğine dair iddialarla yer aldı. Bu partilerde reşit olmayan veya genç yaştaki kızları ajanslar aracılığıyla kandırarak evine davet ettiği ve bazı katılımcılara şiddet uyguladığı öne sürüldü.