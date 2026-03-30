Öncü Sönmez Kimdir, Babası Kim? Öncü Sönmez Kimin Oğlu?

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 10:22

Ünlülere yönelik gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Öncücan Sönmez de gündem oldu. Ünlü bir iş insanının oğlu olan Öncü Sönmez,Türkiye gündeminde çeşitli iddialar, ifşalar ve yargı süreçleriyle yer aldı.

Peki Öncücan Sönmez kimdir, babası kim?

Öncücan Sönmez Kimdir?

Öncü Sönmez, Türk iş dünyasının tanıdık simaları arasında yer alan bir isimdir. Tam adıyla Öncücan Sönmez, ünlülere yönelik gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonu çerçevesinde gündemimize geldi. Sönmez hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sönmez, finans ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken isimlerden biriydi. Fakat Öncü Sönmez, özellikle de özel hayatıyla magazin gündeminde yer aldı. Lüks yaşam tarzı, İstanbul ve yurt dışındaki gece hayatı, ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle magazin başlıklarına taşınan Sönmez, son olarak hakkında çıkan iddiaların ardından merak edilen bir isim oldu.

Öncü Sönmez'in Babası Kimdir?

Öncü Sönmez'in babası iş dünyasında önemli görevler üstlenen Yalçın Sönmez’dir.  Yalçın Sönmez, Kocaeli AliKahya OSB Başkanı ve aynı zamanda eski TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı) başkanı olarak görev yapmıştır. İş dünyasında önemli görevler üstlenen Yalçın Sönmez, uzun yıllar boyunca sanayi ve girişimcilik alanında aktif rol almıştır. 

Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Yalçın Sönmez, Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetmiştir.  Yalçın Sönmez’in eşi Nurdan Sönmez olup, oğlu ise Öncü Sönmez’dir.

Sönmez Ailesi Kimler? Sönmezler Ne İş Yapıyor?

Sönmez Endüstri Holding A.Ş. kısaca Sönmez Holding, 30 Haziran 1975 tarihinde Ali Osman Sönmez tarafından kurulan holdingtir. Bursa'nın en büyük özel kuruluşlarından biridir. Sönmez Holding, turizm, enerji, çimento, teknoloji, inşaat, medya, otomotiv, perakende ve AVM işletmeciliği başta olmak üzere birçok alanda faaliyetini sürdürüyor.

Öncücan Sönmez Kimlerle Sevgili Oldu?

Özel hayatındaki iddialarla dikkat çeken Öncü Sönmez, özellikle 2015 Miss Model of Turkey birincisi Büşra Canbaz ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme geldi. Söz konusu ilişki kapsamında ortaya atılan tehdit ve şantaj iddiaları uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Sönmez, ayrıca televizyon sunucusu Özlem Yıldız ile olan ilişkisiyle de adından söz ettirdi. Bunun yanı sıra Katie Kuchynska ile yaşadığı ilişki de magazin gündeminde çokça gündem oldu. Öncü Sönmez'in adı bir dönem, Bestemsu Özdemir ve Didem Soydan ile de anıldı.

Öncücan Sönmez, son olarak kamuoyunda 'şişe çevirme' partileri düzenlediğine dair iddialarla yer aldı. Bu partilerde reşit olmayan veya genç yaştaki kızları ajanslar aracılığıyla kandırarak evine davet ettiği ve bazı katılımcılara şiddet uyguladığı öne sürüldü.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
