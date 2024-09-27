Ölüp Dirildiğini İddia Eden Adam 'Öteki Hayatın' Nasıl Olduğunu Anlattı

'Ölünce ne olacak?' sorusunun cevabını merak etmeyen yoktur. Bugüne kadar da pek çok kişi 'öteki hayatı' tecrübe ettiğini iddia ederek birbirinden farklı açıklamalarda bulundu.

David Hanzel de bu isimlerden biri. 👇🏻

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