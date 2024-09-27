Ölüp Dirildiğini İddia Eden Adam 'Öteki Hayatın' Nasıl Olduğunu Anlattı
Ölüp Dirildiğini İddia Eden Adam 'Öteki Hayatın' Nasıl Olduğunu Anlattı
'Ölünce ne olacak?' sorusunun cevabını merak etmeyen yoktur. Bugüne kadar da pek çok kişi 'öteki hayatı' tecrübe ettiğini iddia ederek birbirinden farklı açıklamalarda bulundu.
David Hanzel de bu isimlerden biri. 👇🏻
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Ölüm, insanlık var olduğundan beri merak edilen bir konu.
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Akciğerinin yüzde 70'i enfeksiyonla kaplı olan David Hanzel de ölüp dirildiğini iddia eden isimlerden biri.
"Sadece gözlerimi kapattığımı hatırlıyorum çünkü hastaydım. Sonra gözlerimi tekrar açtığımda gökyüzündeydim."
Hanzel'i götürdükleri yer ise bir bara benziyordu. Barın yan tarafında güzel renkli şişeler vardı. Fakat herhangi bir içecek yoktu.
Hanzel iki ay sonunda kendine geldiğinde, aslında tamamen sağlıklı olduğunu iddia etti. Ayrıca, hayatı boyunca kendisine kötülük yapan herkesi 'tamamen affettiğini' söyledi.
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