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Ölüp Dirildiğini İddia Eden Adam 'Öteki Hayatın' Nasıl Olduğunu Anlattı

Ölüp Dirildiğini İddia Eden Adam 'Öteki Hayatın' Nasıl Olduğunu Anlattı

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
27.09.2024 - 22:49

'Ölünce ne olacak?' sorusunun cevabını merak etmeyen yoktur. Bugüne kadar da pek çok kişi 'öteki hayatı' tecrübe ettiğini iddia ederek birbirinden farklı açıklamalarda bulundu. 

David Hanzel de bu isimlerden biri. 👇🏻

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Ölüm, insanlık var olduğundan beri merak edilen bir konu.

Ölüm, insanlık var olduğundan beri merak edilen bir konu.

Öldükten sonra neler yaşayacağımıza dair pek çok farklı fikir, inanış var. Bütün bu fikirlerin yanında bir de ölüp dirildiğini iddia ederek ölümden sonra bizleri nasıl bir hayatın beklediğini anlatanlar var.

Akciğerinin yüzde 70'i enfeksiyonla kaplı olan David Hanzel de ölüp dirildiğini iddia eden isimlerden biri.

Akciğerinin yüzde 70'i enfeksiyonla kaplı olan David Hanzel de ölüp dirildiğini iddia eden isimlerden biri.

Hanzel, enfeksiyon sebebiyle ölümle burun buruna gelmiş, 2 ay boyunca komada kalmıştı. Ölüm döşeğindeki Hanzel, bu süreyi 'öbür dünyada' geçirdiğini iddia ediyor.

"Sadece gözlerimi kapattığımı hatırlıyorum çünkü hastaydım. Sonra gözlerimi tekrar açtığımda gökyüzündeydim."

"Sadece gözlerimi kapattığımı hatırlıyorum çünkü hastaydım. Sonra gözlerimi tekrar açtığımda gökyüzündeydim."

'Bulut yoktu. Yıldız yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ne bir başlangıç ne de bir son vardı.” diyen Hanzel, gökyüzünü 'kadifemsi, ipeksi' sözleriyle anlatıyor. Hanzel, daha sonra iki 'varlık' tarafından karşılandığını söyleyerek şöyle devam ediyor;

“Birden bire bir varlık solumda, diğeri de sağımdaydı. Kendilerini rahat hissettiler. Sanki onları tanıyormuşum gibi...Bana en güzel, altın- beyaz renkli ışığı gösterdiler. Çok güzeldi. Tüm bu melekler, her şey onun içine doğru gidiyordu.”

Hanzel'i götürdükleri yer ise bir bara benziyordu. Barın yan tarafında güzel renkli şişeler vardı. Fakat herhangi bir içecek yoktu.

Hanzel'i götürdükleri yer ise bir bara benziyordu. Barın yan tarafında güzel renkli şişeler vardı. Fakat herhangi bir içecek yoktu.

Hanzel, bu barda durduktan sonra kendisinden 'büyük beyaz binanın yan tarafında doğru' yürümesini istendiğini söylüyor. 

'Adım attığınızda ayağınızın yere değdiğini hissetmiyordunuz. Sanki yerçekimi yokmuş gibi. Sanki havada süzülüyormuşsunuz ve yürüyormuşsunuz gibi.”

Hanzel iki ay sonunda kendine geldiğinde, aslında tamamen sağlıklı olduğunu iddia etti. Ayrıca, hayatı boyunca kendisine kötülük yapan herkesi 'tamamen affettiğini' söyledi.

Hanzel iki ay sonunda kendine geldiğinde, aslında tamamen sağlıklı olduğunu iddia etti. Ayrıca, hayatı boyunca kendisine kötülük yapan herkesi 'tamamen affettiğini' söyledi.

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