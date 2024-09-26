Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hep Tartışılan Konuya Uzman Doktor Açıklık Getirdi: Bir İnsan Ölmeden Önce Ne Görüyor?

Hep Tartışılan Konuya Uzman Doktor Açıklık Getirdi: Bir İnsan Ölmeden Önce Ne Görüyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
26.09.2024 - 13:40

İnsanlık var olduğundan beri merak edilen ve hep tartışılan bir konudur ölüm. Peki, ya ölmeden önce? Bir insanın ölmeden önce neler gördüğünü biliyor muydunuz? Uzun yıllardır bu alanda çalışmalarını sürdüren ABD'li Doktor Christopher Kerr, BBC'ye verdiği röportajda bu konuya bir açıklık getirdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dr. Kerr, 1999 yılının Nisan ayında kariyerini tamamen değiştiren bir olay yaşadı.

Dr. Kerr, 1999 yılının Nisan ayında kariyerini tamamen değiştiren bir olay yaşadı.

70 yaşındaki hastası Mary, ölmeden önce hastanede yattığı sırada tuhaf davranışlar sergilemeye başlamıştı. Sanki emekleyen bir bebeğe uzanır gibi yaptı ve ''Danny'' diye sayıklayarak hayali bir bebeğe sarılıp öpmeye çalıştı.

Çocukları ise annelerinin bu davranışına pek bir anlam verememişti. Zira Danny adında bir tanıdıkları yoktu. Fakat ertesi gün hastaneye gelen teyzelerinin anlattığı acı gerçek, duyanların üzerinde adeta bir şok etkisi yarattı.

Kız kardeşi, Marry'nin Danny adında ölü doğmuş bir bebeği olduğunu ve bu kaybın travmasıyla Mary'nin bir daha bu olaydan bahsetmediğini söylemişti.

Kız kardeşi, Marry'nin Danny adında ölü doğmuş bir bebeği olduğunu ve bu kaybın travmasıyla Mary'nin bir daha bu olaydan bahsetmediğini söylemişti.

Kardiyoloji alanında uzmanlığı bulunan ve nörobiyoloji doktorası da olan Kerr, bu olayın ardından ölmek üzere olan insanların neler yaşadığını araştırmaya başladı.

İşte, bu olay Kerr'in kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

İşte, bu olay Kerr'in kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

Bugünlerde Kerr, ölmek üzere olan insanların gördüğü şeyleri ve yine bu insanların gördüğü rüyaları açıklamak için araştırmalar yapan dünyadaki sayılı uzmanlardan biri.

BBC'den Alessandra Corrêa’nın haberine göre Kerr, bu durumun ölümden haftalar öncesinde başladığını ve ölüm yaklaştıkça sıklığının arttığını öne sürüyor.

BBC'den Alessandra Corrêa’nın haberine göre Kerr, bu durumun ölümden haftalar öncesinde başladığını ve ölüm yaklaştıkça sıklığının arttığını öne sürüyor.

Kerr’e göre insanlar, ölmeden önce hayatlarındaki önemli anları tekrar yaşayabiliyor ya da yıllar önce hayatını kaybetmiş annesi, babası, çocukları veya evcil hayvanlarıyla konuşabiliyor. Bu tasavvurlar, gerçek ve yoğun bir his yaratmakla birlikte hastaların huzura kavuşmasını sağlıyor.

BBC'ye konuşan Kerr, anısı çok anlamlı olan bu ilişkilerin rahatlatıcı bir şekilde geri geldiğini söyleyerek, bu durumun ölüm döşeğindeki hastanın yaşadığı ölüm korkusunu azalttığını söylüyor.

BBC'ye konuşan Kerr, anısı çok anlamlı olan bu ilişkilerin rahatlatıcı bir şekilde geri geldiğini söyleyerek, bu durumun ölüm döşeğindeki hastanın yaşadığı ölüm korkusunu azalttığını söylüyor.

Ayrıca Kerr, her ne kadar fiziksel sağlıkları kötüye gitse de, hastaların duygusal ve ruhsal açıdan daima bilinçli olduklarını söylüyor. Yine de bazı doktorlar, bu durumu halüsinasyon ya da bilinç bulanıklığı olarak tanımlıyor ve bu konuda daha çok bilimsel araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor. 

Ancak Kerr’e göre, hastaların ölmeden önce yaşadığı bu deneyimin sebebinden ziyade hastaların içinden geçtiği süreç çok daha önemli.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kerr’in yaptığı araştırmalar, insanların yüzde 88’inin bu deneyimlerden en az birini yaşadığını gösteriyor.

Kerr’in yaptığı araştırmalar, insanların yüzde 88’inin bu deneyimlerden en az birini yaşadığını gösteriyor.

Hastaların üçte biri ise ölmeden önce seyahat ettiğini görüyor ve kaybettikleri insanlarla yeniden iletişime geçmeye çalışıyor. Yine bu hastaların, ölmeden önce rüyalarında gördükleri kişiler de daha çok kendilerini hayatları boyunca desteklemiş ve sevmiş kişilerden oluşuyor.

Kerr’e göre sosyal bilimler, insanın ölümle tecrübesini açıklamak adına daha çok çaba sarf ediyor.

Kerr’e göre sosyal bilimler, insanın ölümle tecrübesini açıklamak adına daha çok çaba sarf ediyor.

Tıp ise bu alandaki çalışmalara yeterince ilgi göstermiyor. Halbuki Dr. Kerr, bu alanın tedavi gören hastalar ve endişeli aileleri için büyük bir önem taşıdığını ısrarla vurguluyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın