Hep Tartışılan Konuya Uzman Doktor Açıklık Getirdi: Bir İnsan Ölmeden Önce Ne Görüyor?

70 yaşındaki hastası Mary, ölmeden önce hastanede yattığı sırada tuhaf davranışlar sergilemeye başlamıştı. Sanki emekleyen bir bebeğe uzanır gibi yaptı ve ''Danny'' diye sayıklayarak hayali bir bebeğe sarılıp öpmeye çalıştı.

Çocukları ise annelerinin bu davranışına pek bir anlam verememişti. Zira Danny adında bir tanıdıkları yoktu. Fakat ertesi gün hastaneye gelen teyzelerinin anlattığı acı gerçek, duyanların üzerinde adeta bir şok etkisi yarattı.