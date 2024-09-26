Hep Tartışılan Konuya Uzman Doktor Açıklık Getirdi: Bir İnsan Ölmeden Önce Ne Görüyor?
Hep Tartışılan Konuya Uzman Doktor Açıklık Getirdi: Bir İnsan Ölmeden Önce Ne Görüyor?
İnsanlık var olduğundan beri merak edilen ve hep tartışılan bir konudur ölüm. Peki, ya ölmeden önce? Bir insanın ölmeden önce neler gördüğünü biliyor muydunuz? Uzun yıllardır bu alanda çalışmalarını sürdüren ABD'li Doktor Christopher Kerr, BBC'ye verdiği röportajda bu konuya bir açıklık getirdi.
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Dr. Kerr, 1999 yılının Nisan ayında kariyerini tamamen değiştiren bir olay yaşadı.
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Kız kardeşi, Marry'nin Danny adında ölü doğmuş bir bebeği olduğunu ve bu kaybın travmasıyla Mary'nin bir daha bu olaydan bahsetmediğini söylemişti.
İşte, bu olay Kerr'in kariyerinde bir dönüm noktası oldu.
BBC'den Alessandra Corrêa’nın haberine göre Kerr, bu durumun ölümden haftalar öncesinde başladığını ve ölüm yaklaştıkça sıklığının arttığını öne sürüyor.
BBC'ye konuşan Kerr, anısı çok anlamlı olan bu ilişkilerin rahatlatıcı bir şekilde geri geldiğini söyleyerek, bu durumun ölüm döşeğindeki hastanın yaşadığı ölüm korkusunu azalttığını söylüyor.
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Kerr’in yaptığı araştırmalar, insanların yüzde 88’inin bu deneyimlerden en az birini yaşadığını gösteriyor.
Kerr’e göre sosyal bilimler, insanın ölümle tecrübesini açıklamak adına daha çok çaba sarf ediyor.
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