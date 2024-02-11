Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız Nadir Görülen Ölüm Nedenlerine İnanamayacaksınız!
Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız Nadir Görülen Ölüm Nedenlerine İnanamayacaksınız!
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hastalıktan veya kazadan dolayı yaşanan ölümler normal olarak kabul edilir. Ancak bazı ölümler vardır ki daha önce muhtemelen daha önce duymadınız. Bu tarz olayları sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "1988'de Arjantin'in Buenos Aires kentinde köpek binadan bir kadının kafasına düştü. Köpek ve kadın olay yerinde öldü. Olayı yolun ortasından izleyen başka bir kadına otobüs çarptı. Her iki ölümü de gören yaşlı bir adam kalp krizinden öldü."
2. "Robert Liston ameliyat esnasında bir hastanın bacağını kesmek isterken, hem hastanın bacağını hem asistanının parmaklarını kesti. Asistan ve hasta enfeksiyon nedeniyle hayatlarını kaybederken, ameliyatı izleyen bir kişi de şok geçirip, öldü."
3. "Kayınvalidem cerrahtı. Bana 90'lı yıllarda karşılaştığı bir hastadan bahsetti. Hapşırığını tuttuğu için ölmüştü. Beyninde o anda patlayan bir anevrizmanın olduğu ortaya çıktı."
4. "Bir adamın yatak odasının altında çukur oluştuğunu ve onu alıp götürdüğünü duydum. Çukur o kadar derindi ki onu bulamadılar. Kesinlikle benzersiz bir ölüm."
5. "Masum insanlar, nadir görülen ölüm nedenlerinden dolayı cinayet suçlamasıyla hapse girdi. Aklıma gelen iki vaka: Lindy Chamberlain (bir çakal bebeğini yedi) ve Kathleen Folbigg (genetik bir mutasyondan dolayı dört çocuğu öldü)."
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6. "Elli yaşındaki Alex Mitchell, "Kung Fu Kapers" adlı bir televizyon programının tamamında (25 dakika)boyunca durdurulamayan bir şekilde güldü ve kalbine binen baskı sonucunda ölümcül bir kalp krizi geçirdi. Alex'in eşi daha sonra o şovda rol alan Goodies adlı ekibe, son anlarını bu kadar keyifli hale getirdikleri için teşekkür eden bir mektup gönderdi."
7. "Ölümcül uykusuzluk beyinde gelişen genetik bir bozukluktan kaynaklanıyor. Ölene kadar uyuyamıyorsunuz.."
8. "Yunan filozof Aiskhylos, bir kartalın kafasına kaplumbağa bırakması sonucu öldü."
9. "Patricia Stallings, oğlu Ryan'ın 7 Eylül 1989'daki ölümünden sonra cinayetle suçlandı. Testler, Ryan'ın kanında yüksek bir etilen glikol seviyesini işaret ettiğinden, yetkililer antifriz zehirlenmesinden şüphelendiler ve ertesi gün Stallings'i tutukladılar. Hapiste başka bir bebek doğurdu ve metilmalonik asidemi (MMA) olarak teşhis edildi. Antifriz zehirlenmesini taklit edebilen nadir bir genetik bozukluk. "
10. "Adam çöldeki bir kanyondayken sel bastırıyor ve orada mahsur kalıyor. Çöl suyu emene kadar adam boğuluyor."
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11. "Avusturya'nın Branau Belediye Başkanı Hans Steininger'ın sakalı o kadar uzunmuş ki evinde çıkan yangından kaçarken, ayağı takılıp, düşmüş ve boynunu kırmış."
12. "Belarus'ta yol kenarındaki kunduzun fotoğrafını çekmeye çalışan 60 yaşındaki balıkçı, kemirgenin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kunduz, adamın bacağındaki atardamarı ısırdı ve bu da adamın kan kaybından ölmesine neden oldu."
13. "Yunan filozof Draco'nun destekçileri ona o kadar çok şapka, gömlek, pelerin fırlatmış ki, adam boğularak ölmüş."
14. "Prion hastalıkları... Rastgele bir nedenden dolayı bir protein yanlış şekilde katlanır ve sizi tamamen altüst eder. Canlı değil, onu öldüremezsiniz veya ilaçlar fayda sağlamaz. Kendi bağışıklık sisteminiz buna karşı çaresiz kalır."
15. "Sachi Hidaka ve eşi Tomio ilk cinsel birliktelikleri sırasında kalp krizi geçirerek öldüler. "
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