MSB Şehit Bilgi Kapısı Sorgulama Ekranı: Şehit Dedemi Nasıl Öğrenebilirim?
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sunulan Şehit Bilgi Kapısı hizmeti sayesinde, I. Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Kurtuluş Savaşı ve diğer muharebelerde vatan savunmasında şehit düşen ecdadınızın kayıtlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
MSB Şehit Bilgi Kapısı Nedir?
Adım Adım Şehit Dede Sorgulama Nasıl Yapılır?
Hangi Bilgilere Ulaşılabilir?
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