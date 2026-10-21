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MSB Şehit Bilgi Kapısı Sorgulama Ekranı: Şehit Dedemi Nasıl Öğrenebilirim?

MSB Şehit Bilgi Kapısı Sorgulama Ekranı: Şehit Dedemi Nasıl Öğrenebilirim?

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
21.10.2026 - 21:26
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından sunulan Şehit Bilgi Kapısı hizmeti sayesinde, I. Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, Kurtuluş Savaşı ve diğer muharebelerde vatan savunmasında şehit düşen ecdadınızın kayıtlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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MSB Şehit Bilgi Kapısı Nedir?

MSB Şehit Bilgi Kapısı Nedir?

MSB Şehit Bilgi Kapısı; Osmanlı-Rus Savaşı'ndan I. Dünya Savaşı'na, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na kadar olan dönemde şehit olan askerlerin arşiv kayıtlarını içeren resmi bir veritabanıdır.

Adım Adım Şehit Dede Sorgulama Nasıl Yapılır?

Adım Adım Şehit Dede Sorgulama Nasıl Yapılır?
  • Resmi Web Sitesine Giriş Yapın:

  • Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi adresi olan msb.gov.tr/SehitBilgiKapi bağlantısına gidin.

  • Kişisel Bilgileri Girin:

  • Arama ekranında sizden istenen Ad, Soyad, Baba Adı veya Doğum Yeri/Yılı gibi bilinen bilgileri eksiksiz doldurun.

  • Sonuçları İnceleyin:

  • Sistemde eşleşen kayıt bulunduğunda aşağıdaki detaylı bilgilere erişebilirsiniz:

  • - Birlik Bilgileri: Kolordu, Fırka, Alay, Tabur ve Bölük detayları.

  • - Rütbe ve Sınıf: Nefer (er), piyade vb.

  • - Harp ve Cephe: Örneğin I. Dünya Savaşı - Çanakkale Cephesi.

  • - Zayiat Yeri ve Tarihi: Şehit olunan muharebe alanı (örn. Arıburnu Muharebesi) ve hicri/rumi tarih.

Hangi Bilgilere Ulaşılabilir?

Hangi Bilgilere Ulaşılabilir?

Sorgulama sonucunda elde edeceğiniz belgede şehidin doğum yılı, memleketi (İl/İlçe), dahil olduğu birlik numaraları ve zayiat gördüğü muharebe yeri gibi ayrıntılı askeri arşiv bilgileri yer almaktadır.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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