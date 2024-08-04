Olimpiyata Damga Vuran İkonik Pozlarımızdan Japonya'nın Sinir Bozan Medeniyetine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Olimpiyata Damga Vuran İkonik Pozlarımızdan Japonya'nın Sinir Bozan Medeniyetine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Instagram'ın kapanmasıyla hepimiz soluğu X'de aldık. Bu yüzden X gündemi de bir hayli hareketli. Bakalım haftanın son gününde en çok kimlerin tweetlerine gülmüşüz.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Başlayalım 🙌
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2. Tam bir ikon 😻
3. Öncelikle sizin hiç işiniz yok mu ve siz yürek mi yediniz?
4. Gördüğüm en kusursuz bisküvili pasta.
5. 👇
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9. 👇
10. 1 kutusu eğitim hayatımız boyunca bitmiyor, bu nasıl olabilir?
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11. X kullanıcıları misafirlerden rahatsız gibi.
12. Ben de anlamadım.
13.
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