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Olimpiyata Damga Vuran İkonik Pozlarımızdan Japonya'nın Sinir Bozan Medeniyetine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Olimpiyata Damga Vuran İkonik Pozlarımızdan Japonya'nın Sinir Bozan Medeniyetine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 17:41

Instagram'ın kapanmasıyla hepimiz soluğu X'de aldık. Bu yüzden X gündemi de bir hayli hareketli. Bakalım haftanın son gününde en çok kimlerin tweetlerine gülmüşüz. 

Keyifli okumalar 🚀

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1. Başlayalım 🙌

1. Başlayalım 🙌
twitter.com

2. Tam bir ikon 😻

2. Tam bir ikon 😻
twitter.com

3. Öncelikle sizin hiç işiniz yok mu ve siz yürek mi yediniz?

3. Öncelikle sizin hiç işiniz yok mu ve siz yürek mi yediniz?
twitter.com

4. Gördüğüm en kusursuz bisküvili pasta.

4. Gördüğüm en kusursuz bisküvili pasta.
twitter.com

5. 👇

5. 👇
twitter.com
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6. Bu bize neden fazla geliyor?

7. Olimpiyatların en ikonik anlarından;

8. Normalde hayatımız boyunca yapmayacağımız her şeyi reglken yapmamızı beklemeleri...

9. 👇

9. 👇
twitter.com

10. 1 kutusu eğitim hayatımız boyunca bitmiyor, bu nasıl olabilir?

10. 1 kutusu eğitim hayatımız boyunca bitmiyor, bu nasıl olabilir?
twitter.com
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11. X kullanıcıları misafirlerden rahatsız gibi.

11. X kullanıcıları misafirlerden rahatsız gibi.
twitter.com

12. Ben de anlamadım.

12. Ben de anlamadım.
twitter.com

13.

13.
twitter.com

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