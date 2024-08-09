Olimpiyat Okçuları Neden Şapka Takıyor? Sadece Güneşten Korunmak İçin Değil!
Olimpiyat Okçuları Neden Şapka Takıyor? Sadece Güneşten Korunmak İçin Değil!
Son yıllarda okçuluğun popülerliği, özellikle milli okçumuz Mete Gazoz’un uluslararası başarıları ile büyük bir ivme kazandı. Gazoz’un uluslararası arenada kazandığı başarılar, okçuluğa olan ilgiyi artırdı. Aynı zamanda bu süreçte, okçuların taktığı özel şapkalar da dikkatimizi çekmeye başladı. Peki, neden okçular şapka tercih ediyor?
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Okçuların taktığı şapkalar Mete Gazoz'un uluslararası başarıları sayesinde son yıllarda daha fazla dikkat çekmiş olabilir. Ancak bu şapkalar, dünya genelinde okçular tarafından yıllardır farklı modellerde kullanılıyor.
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2024 Paris Olimpiyatlarında da okçuların sıkça tercih ettiği şapkaların takılma amacı sizce ne olabilir? İlk akla gelen tabiki güneşten korunma.
İlk bakışta sadece bir aksesuar gibi görünen bu şapkalar, aslında yarışmacıların performansı açısından büyük bir fark yaratıyor.
Açık havada yapılan yarışlarda bu şapkanın en önemli işlevlerinden biri, okçuları güneş ışığının doğrudan gözlerine gelmesinden korumak. Şapkaların siperliği, okçuların gözlerini parlak ışıkların etkisinden koruyarak daha iyi bir görüş açısına sahip olmalarını sağlıyor.
Ancak sadece güneşten korunmak için değil. Bu şapkalar gözlerin rahatlaması ve daha iyi odaklanma, nişan alma sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Özellikle kova şapkalar tasarımı itibariyle okçuların yaylarını ve oklarını rahatça hareket ettirmelerine olanak tanıyor.
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Şapkanın yapısı, kirişle temas etmeden hareket etmelerine izin vererek, atış sırasında dengenin korunmasını sağlıyor. Böylelikle okçular daha tutarlı ve doğru atışlar yapabiliyor.
Son 30 yıldır Olimpiyat okçuluğuna damgasını vuran Güney Kore, özellikle kadın okçuların taktığı kova şapkalarla dikkat çekiyor.
2012 yılında hem takım hem de bireysel kategorilerinde altın madalya kazanan Güney Koreli okçular yarışlarda oldukça şık ekose siperlikli kova şapkaları tercih etmişti.
2016 Rio Olimpiyatları’nda ise, Güney Koreli okçular yine geniş siperlikli perlikli kova şapka tercihinde bulundular, ancak bu kez daha sade bir model seçtiler.
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