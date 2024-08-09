Olimpiyat Okçuları Neden Şapka Takıyor? Sadece Güneşten Korunmak İçin Değil!

Son yıllarda okçuluğun popülerliği, özellikle milli okçumuz Mete Gazoz’un uluslararası başarıları ile büyük bir ivme kazandı. Gazoz’un uluslararası arenada kazandığı başarılar, okçuluğa olan ilgiyi artırdı. Aynı zamanda bu süreçte, okçuların taktığı özel şapkalar da dikkatimizi çekmeye başladı. Peki, neden okçular şapka tercih ediyor?

Gelin anlatıyoruz. 👇

Kaynak