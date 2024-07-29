Olimpiyat Mizahından Buz Kalıbı Doldurma Zulmüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Olimpiyat Mizahından Buz Kalıbı Doldurma Zulmüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yeni haftanın ilk günü hangi tweetler öne çıkmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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O nasıl bir mantık yürütme?
Teknik bir açıklaması vardır belki.
Ne diyeceklerini kestiremiyorsunuz...
Dürüst...
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Bilemedin 2026.
Haklı!
👇
İlginç bir dert...
👇
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Tuhaf.
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