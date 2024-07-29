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Olimpiyat Mizahından Buz Kalıbı Doldurma Zulmüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Olimpiyat Mizahından Buz Kalıbı Doldurma Zulmüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.07.2024 - 19:11

Bakalım yeni haftanın ilk günü hangi tweetler öne çıkmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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O nasıl bir mantık yürütme?

O nasıl bir mantık yürütme?
twitter.com

Teknik bir açıklaması vardır belki.

Teknik bir açıklaması vardır belki.
twitter.com

Ne diyeceklerini kestiremiyorsunuz...

Ne diyeceklerini kestiremiyorsunuz...
twitter.com

Dürüst...

Dürüst...
twitter.com
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Bilemedin 2026.

Bilemedin 2026.
twitter.com

Haklı!

Haklı!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginç bir dert...

İlginç bir dert...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Tuhaf.

Tuhaf.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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