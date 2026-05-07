Ölerek Veda Etti: Eşref Rüya'dan Ayrılan Tolga Tekin'in Beğenisi Gündem Oldu

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.05.2026 - 11:39

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Tolga Tekin'in canlandırdığı Müslüm karakteri, ölerek diziye veda etti. Oyuncu Tolga Tekin, dizi ve karakteri hakkında yapılan bir yorumu beğenmesiyle gündem oldu.

Eşref Rüya'nın yeni bölümünde seyircinin asla beklemediği bir veda yaşandı. Müslüm'ü canlandıran Tolga Tekin, diziden ayrıldı.

2 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya'nın en dikkat çeken karakterlerinden olan Müslüm'ü canlandıran Tolga Tekin, sezon finaline haftalar kala diziye veda etti. Dizinin yeni bölümünde Müslüm karakteri ölerek kadrodan ayrılırken Tolga Tekin, dizi ve karakterine dair yapılan bir yorumu beğenmesiyle gündem oldu.

İşte Eşref Rüya'dan ölerek ayrılan Müslüm'ü canlandıran Tolga Tekin'in beğendiği o paylaşım:

Eşref Rüya'dan ayrılan Tolga Tekin, 'Eşref'in en sadık arkadaşı Müslüm'dü bana göre. Eşref hapse girdiğinde ailesiyle barışacak gibi olmuştu, sezonun ilk bölümlerinde ailesi bırak onları dedi ama Müslüm ailesini karşısına alarak Eşref'i yani dostluğunu seçti. Tolga Bey de aile ile arkadaşlık arasındaki çaresizliği çok güzel yansıttı. Yolu açık olsun' paylaşımını beğenerek karakterine gelen güzel yorumu karşılıksız bırakmadı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
