Öldükten Sonra Geri Dönen Kadın Neler Gördüğünü Anlattı: "Balık Kuyruklu Mavi Varlıklar Karşıladı"
49 yaşındaki Nicole Meeuws, hastane yatağında hayatını kaybettiğinde doktorlar kalbinin durduğunu doğruladı. Tam 2 dakika boyunca resmen ölüydü. Ancak geri döndüğünde, orada yalnız olmadığını ve hiçbir şeyin bittiğini hissetmediğini söyledi. Nicole’ün anlattıkları hem bilimsel açıklamaların hem de ölümle ilgili inançların çok ötesinde...
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“Işık koridoru canlı gibiydi... Mavi ve beyazın içinden geçtim”
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Nicole hastaneye düşük sonrası kaldırılmış ve acil ameliyata alınmıştı.
Nicole, gördüğü mavi varlıkların başka bir boyuttan gelen ‘Apkallu’ adlı bir tür olduğuna inandığını söylüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Askıda ekmek varmıydı abla.
tineri azalt
inanmadınız mı deniz baykal zihniyetliler