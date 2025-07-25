Öldükten Sonra Geri Dönen Kadın Neler Gördüğünü Anlattı: "Balık Kuyruklu Mavi Varlıklar Karşıladı"

Hastanede geçirdiği ağır operasyon sırasında kalbi duran Nicole, bilincini kaybettiği anda kendini “mavi ve beyaz ışıklarla dolu bir tünelin” içinde bulduğunu anlattı. Nicole, bu durumu “Neredeyse suyla yapılmış bir müzik gibiydi” diyerek anlattı. Nicole'un anlattığına göre karşısına çıkan bu koridor, onu hiç tanımadığı ama çok aşina hissettiren bir yere taşıdı.

Nicole, sonunda ışığın içindeki geniş bir odaya ulaştığını anlattı. Anlattıklarına göre oradaki her şey yavaşça atan bir kalp gibi titreşiyordu. Renkler gümüşten mora, laciverte kadar uzanıyor ve parlıyordu. Orada iki varlıkla karşılaştığını anlatan Nicole onları şöyle tarif etti: “İkisi de hem erkek hem kadındı. Balık kuyruğu gibi pullarla kaplıydılar. Yanaklarında solungaç vardı. Konuşmadılar ama her söylediklerini zihnimde duydum.”