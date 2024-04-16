Oldukları Sandıkları Kişileri Paylaşarak Ünlülere Benzerliklerini Gösteren Kişiler
Oldukları Sandıkları Kişileri Paylaşarak Ünlülere Benzerliklerini Gösteren Kişiler
İnsan insana benzer demişler... Tabii çoğumuz pek çok kişiye benzetilsek de ünlülere benzeyen bazen bu benzetmelerden hoşlanan kişiler de var. Bu da Twitter'da bir akım oldu. Bazılarını tanımakta zorlandık.
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Akımı başlatan paylaşım ortalıktan kaybolsa da yüzlerce yanıt geldi.
Boran Kuzum
Kıvanç Tatlıtuğ olduğunu sanan bir kullanıcı...
Çok iddialı olanlar...
Ruhen benzeyenler...
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Kendilerini çizgi karakterlerle özdeştirenler.
Ve fazlası...
Tek bir fotoğrafı üzerinden benzetme yapanlar...
Tarihi figürlerle özdeşleşenler...
Ünlülerin bir dönemine benzetilenler...
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