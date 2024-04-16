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Oldukları Sandıkları Kişileri Paylaşarak Ünlülere Benzerliklerini Gösteren Kişiler

Oldukları Sandıkları Kişileri Paylaşarak Ünlülere Benzerliklerini Gösteren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.04.2024 - 16:46

İnsan insana benzer demişler... Tabii çoğumuz pek çok kişiye benzetilsek de ünlülere benzeyen bazen bu benzetmelerden hoşlanan kişiler de var. Bu da Twitter'da bir akım oldu. Bazılarını tanımakta zorlandık.

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Akımı başlatan paylaşım ortalıktan kaybolsa da yüzlerce yanıt geldi.

Akımı başlatan paylaşım ortalıktan kaybolsa da yüzlerce yanıt geldi.

Boran Kuzum

Boran Kuzum

Kıvanç Tatlıtuğ olduğunu sanan bir kullanıcı...

Kıvanç Tatlıtuğ olduğunu sanan bir kullanıcı...

Çok iddialı olanlar...

Çok iddialı olanlar...

Ruhen benzeyenler...

Ruhen benzeyenler...
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Kendilerini çizgi karakterlerle özdeştirenler.

Kendilerini çizgi karakterlerle özdeştirenler.

Ve fazlası...

Ve fazlası...

Tek bir fotoğrafı üzerinden benzetme yapanlar...

Tek bir fotoğrafı üzerinden benzetme yapanlar...

Tarihi figürlerle özdeşleşenler...

Tarihi figürlerle özdeşleşenler...

Ünlülerin bir dönemine benzetilenler...

Ünlülerin bir dönemine benzetilenler...
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Siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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