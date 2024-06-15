Oldukça Küçük Olsalar da Gerçekleştiğinde Adeta Bizlere Kafayı Yedirten 15 Olay
Oldukça Küçük Olsalar da Gerçekleştiğinde Adeta Bizlere Kafayı Yedirten 15 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde, küçük bir sorun gibi gözükseler bile gerçekleştirdiklerini bizleri gerçekten kızdırabilen maddelere bakacağız. Aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Agresif bir şekilde haberlerine abone olmanı isteyen websiteleri.
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2. "Tam rahatladıktan sonra uyumak üzereyken tuvalete gitmek zorunda kalmak."
3. "Acele içindeyken kıyafetinin bir yere takılması..."
4. "Aynı cihazdan oturum açıyor olsam da tekrar hesap bilgilerini girmem ve bu cihazı hatırlaya tıklamam gerekmesi."
5. "Yırtılabilir paket olmalarına rağmen yırtmanın imkansız olması ve sonunda makas alman gerekmesi."
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6. "İnsanların yavaş bir şekilde hareket etmesi ve yolu tıkaması."
7. "Sipariş vermek için o kadar süre bekledikten sonra bile sipariş sırası onlara geldiğinde hala karar vermeye çalışan veya cebinden parasını çıkarmaya çalışırken hepimizin dakikalarını harcayan insanlara denk gelmek."
8. "Topluma açık alanlarda sesli bir şekilde bağıra bağıra konuşanlar..."
9. "Dönüş yaparken inatla sinyal vermeyen insanlar."
10. "Emniyet kemerini takmaya çalışırken sürekli takılıyorsa."
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11. "Doktor randevunun saati gelmiş olsa bile ekstra beklemen gerekmesi."
12. "Şifreni unutup yenilemek için e-mailine bir posta gelecek olması ama e-mailinin de şifresini hatırlamıyor olman..."
13. "Elinde tuttuğun şeyi tekrar tekrar yere düşürmen."
14. "Yanlışlıkla tekrar tekrar yanağının içerisini ısırman."
15. "Uzun kolluyla el yıkarken tişörtünün ıslanması..."
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