Olağan Şüpheliler: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Kim Öldürmüş Olabilir?
Olağan Şüpheliler: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Kim Öldürmüş Olabilir?
İran’ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi sonrasında bindiği helikopterin düşmesi sonucunda yanındakilerle birlikte hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer olayın kaza olup olmadığını soruşturken, komplo teorileri de gecikmedi. Peki, helikopter kaza ile düşmediyse İbrahim Reisi’yi kim öldürmüş olabilir?
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Haşim ile beraber bindiği helikopter, dağlık bölgede kaza kırıma uğramış ve 4 kişi hayatını kaybetmişti.
İran resmi makamlarının yürüttüğü soruşturma henüz tamamlanmadı ancak İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in yerine geçmesi beklenen Reisi’nin öldürüldüğü konuşulmaya başlandı.
İndependent Türkçe’de yer alan habere göre; 35 yıldır ülkeyi yöneten Hamaney'in sağlık durumunun kötüleştiğine yönelik haberlerin taht kavgasını kızıştırması muhtemel.
ABD merkezli Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'ndan Kerim Sacapur; “Reisi'nin ölümü, İran'da veraset krizine yol açabilir. 85 yaşındaki Yüce Lider'in yerini alabilecek adaylar arasında yalnızca o ve Mücteba Hamaney'in adı geçiyordu. İran'ın komplolara yatkın siyasi kültüründe çok az kişi Reisi'nin ölümünün kaza olduğuna inanacaktır.” ifadelerini kullandı.
İkinci olağan şüpheli ise İsrail. Zira daha 1 Nisan'da Suriye'deki iki generali öldürülen Tahran, bu olaydan iki hafta sonra İsrail'e drone'larla ve füzelerle saldırı düzenlemişti. İsrail'in buna verdiği cılız bir yanıtla gerginliğin şimdilik dindiği düşünülüyordu. Yine de Reisi'nin kazasıyla birlikte gözler İsrail'e döndü.
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Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan İsrailli bir yetkili, helikopter kazasıyla hiçbir ilgileri olmadığını söyledi.
Bir başka konuşulan aktör de Azerbaycan oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Reisi, Aras Nehri üzerinde iki ülke tarafından ortaklaşa inşa edilen Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını dün gerçekleştirirken sıcak mesajlar veriyordu. Ancak sınır bölgesinden üç helikopterlik konvoyla dönen Reisi'nin ölümü, Bakü'nün Tel Aviv'le iyi ilişkilere olması ve İkinci Karabağ Savaşı'nda Tahran'dan gelen sert mesajları hatırlattı.
Olaydan sonra taziye mesajı yayınlayan Aliyev, “Dost ve kardeş İran Cumhuriyeti ve halkının ağır kaybı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi haberi bizi derinden sarstı. İran halkı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi şahsında, hayatı boyunca ülkesine özveri ve sadakatle hizmet eden seçkin bir devlet adamını kaybetti. Onun aziz hatırası her zaman kalbimizde yaşayacak. Bu üzücü günde yüce Allah'tan dost ve kardeş İran halkına sabır ve metanet diliyor, acılarını paylaştığımızı ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, tüm halkınıza kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.
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