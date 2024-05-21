Olağan Şüpheliler: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi Kim Öldürmüş Olabilir?

İran’ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi sonrasında bindiği helikopterin düşmesi sonucunda yanındakilerle birlikte hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer olayın kaza olup olmadığını soruşturken, komplo teorileri de gecikmedi. Peki, helikopter kaza ile düşmediyse İbrahim Reisi’yi kim öldürmüş olabilir?