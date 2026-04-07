Okullar Ne Zaman Kapanıyor 2026? Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Karne günü bu sene 26 Haziran'dır. Milyonlarca öğrenci 26 Haziran 2026 Cuma günü karnesini alacak. Ardından yaz tatili başlayacak ve Eylül ayında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başlayacak. Öğrenciler, yaz tatilinden önce de Kurban Bayramı tatili yapacak.

Karneler Ne Zaman, Saat Kaçta Verilecek?

İkinci dönem karneler 26 Haziran Cuma günü dağıtılacak. Karneler genellikle son ders saatinde dağıtılır ancak yaz tatili öncesinde bu durum değişebilir. Ayrıca okullar karne dağıtım saatini kendisi ayarlayabilir. Bu nedenle ortak karne dağıtım saati yoktur.