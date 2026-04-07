article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Okullar Ne Zaman Kapanıyor 2026? Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 14:03

Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2026 yaz tatili tarihi MEB'in takvimiyle netleşti. İlköğretim ve ortaöğretimde öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, ara tatilin ardından 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapmıştı. Daha sonra Ramazan Bayramı ve diğer farklı resmi tatillerde öğrenciler tatilin keyfini çıkardı. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2. dönem akademik takvimine göre, yaz tatili haziran ayında başlayacak. 2026 yılında yaz tatili 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak.

İşte MEB yaz tatili takvimi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Okullar Ne Zaman Kapanıyor 2026?

Bu dönem okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Milyonlarca öğrenci 26 Haziran tarihinde son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerine kavuşacak ve yaz tatili başlayacak.

Karne Günü Ne Zaman? MEB 2026 Yaz Tatili Tarihleri

Karne günü bu sene 26 Haziran'dır. Milyonlarca öğrenci 26 Haziran 2026 Cuma günü karnesini alacak. Ardından yaz tatili başlayacak ve Eylül ayında 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başlayacak. Öğrenciler, yaz tatilinden önce de Kurban Bayramı tatili yapacak.

Karneler Ne Zaman, Saat Kaçta Verilecek?

İkinci dönem karneler 26 Haziran Cuma günü dağıtılacak. Karneler genellikle son ders saatinde dağıtılır ancak yaz tatili öncesinde bu durum değişebilir. Ayrıca okullar karne dağıtım saatini kendisi ayarlayabilir. Bu nedenle ortak karne dağıtım saati yoktur.

Yaz Tatili Ne Kadar Sürecek, Ne Zaman Bitecek?

2026 yaz tatili yaklaşık 2,5 ay sürecek.Yeni eğitim öğretim yılının Eylül 2026'nın ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Yani öğrenciler Haziran'ın son haftasından Eylül'ün ortasına kadar tatil yapabilecekler.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın