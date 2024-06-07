Okul Önüne İlan Astı: "Zayıf, Kısa Boylu ve Bikini Giyecek Kız Arıyorum"

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda bir lisenin önüne asılan ilan, velileri ayağa kaldırdı. İngilizce olarak asılan ilanda, “zayıf, kısa boylu ve bikini giyecek birini arıyorum” ifadeleri yer aldı. Polis ekipleri, ilanı asan Norveçli adamı gözaltına aldı.