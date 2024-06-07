Okul Önüne İlan Astı: "Zayıf, Kısa Boylu ve Bikini Giyecek Kız Arıyorum"
Okul Önüne İlan Astı: "Zayıf, Kısa Boylu ve Bikini Giyecek Kız Arıyorum"
Yunanistan’ın Rodos Adası’nda bir lisenin önüne asılan ilan, velileri ayağa kaldırdı. İngilizce olarak asılan ilanda, “zayıf, kısa boylu ve bikini giyecek birini arıyorum” ifadeleri yer aldı. Polis ekipleri, ilanı asan Norveçli adamı gözaltına aldı.
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Yunanistan’ın Rodos adasında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.
Sözcü’de yer alan habere göre; Yunanistan’ın Rodos Adası’nda yaşayan bir Norveçli, lise önlerine ilan asarak kız arkadaş aradı.
İsmi açıklanmayan Norveçli, ilanda "Bana 2 saatlik yürüşümde eşlik edecek zayıf ve kısa boyulu bir kız öğrenci arıyorum. Bikini ve şort giymeli ve sigara içmemeli. 15 euro vereceğim, benimle tavernanın önünde Perşembe günü 13.00'te buluşun" yazılıydı.
Rodos genelinde yapılan aramaların ardından polis memurları, reşit olmayanları cinsel eylemlerde bulunmak amacıyla azmettirmekten hakkında dava açılan Norveçlinin yerini tespit etti ve gözaltına aldı.
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