onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Okul Koridorlarında Sırtını Peteğe Yaslayıp Hayatı Sorgularken Dinlemen Gereken 13 Hüzün Dolu Şarkı

etiket Okul Koridorlarında Sırtını Peteğe Yaslayıp Hayatı Sorgularken Dinlemen Gereken 13 Hüzün Dolu Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 16:27

Hepimizin dönem dönem böyle petekli anıları vardır... Kimseyle konuşmak istemeyip kulaklıkları takıp kendimizi kapattığımız soğuk okul günlerinde yanınızda bulundurmanız gereken hüzünlü şarkılardan bir liste hazırlamak istedik. İyi dinlemeler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Mor ve Ötesi - Sevda Çiçeği

2. Hayko Cepkin - Melekler

3. Ogün Sanlısoy - Pencere

4. Kargo - Yıldızların Altında

5. Manga - Dursun Zaman ft. Göksel

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kurban - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

7. Redd - Mutlu Olmak İçin

8. Yavuz Çetin - Yaşamak İstemem

9. Çilekeş - Yetmiyor

10. Vega - Elimde Değil

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Şebnem Ferah - Can Kırıkları

12. Badem - Sen Ağlama

13. Feridun Düzağaç - Beni Bırakma

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın