Okul Koridorlarında Sırtını Peteğe Yaslayıp Hayatı Sorgularken Dinlemen Gereken 13 Hüzün Dolu Şarkı
Okul Koridorlarında Sırtını Peteğe Yaslayıp Hayatı Sorgularken Dinlemen Gereken 13 Hüzün Dolu Şarkı
Hepimizin dönem dönem böyle petekli anıları vardır... Kimseyle konuşmak istemeyip kulaklıkları takıp kendimizi kapattığımız soğuk okul günlerinde yanınızda bulundurmanız gereken hüzünlü şarkılardan bir liste hazırlamak istedik. İyi dinlemeler!
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1. Mor ve Ötesi - Sevda Çiçeği
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2. Hayko Cepkin - Melekler
3. Ogün Sanlısoy - Pencere
4. Kargo - Yıldızların Altında
5. Manga - Dursun Zaman ft. Göksel
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6. Kurban - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
7. Redd - Mutlu Olmak İçin
8. Yavuz Çetin - Yaşamak İstemem
9. Çilekeş - Yetmiyor
10. Vega - Elimde Değil
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11. Şebnem Ferah - Can Kırıkları
12. Badem - Sen Ağlama
13. Feridun Düzağaç - Beni Bırakma
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