Okul Kantininde Tek Başına Patso Yerken Hayatınız Adına Doğru Kararları Almanızı Sağlayacak 10 Şarkı
Okul Kantininde Tek Başına Patso Yerken Hayatınız Adına Doğru Kararları Almanızı Sağlayacak 10 Şarkı
Bazı kararlar vardır ki, insanın hayatını kökten değiştirebilir. İşte bu kararları alırken yanınızda patsonuz ve bu şarkılar olsun! Hem ruhunuza hem de midenize iyi gelecek bir liste hazırladık. Hadi başlayalım!
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1. Kalben - Haydi Söyle
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2. Mabel Matiz - Zor Değil
3. Can Bonomo - Tastamam
4. Son Feci Bisiklet - Zaman Yok
5. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Kazılı Kuyum
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6. Kaan Boşnak - Bırakma Kendini
7. Gripin - Belki Çok Da Şey Yapmamak Lazım
8. Athena - Kafama Göre
9. Can Ozan ve Deniz Tekin - Baktın Olmuyo
10. No Land - Düşünme Kaybolursun
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