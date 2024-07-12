Okudukça Cesaret Bulacağınız Bir Eser: "Bitirme Gücün Var"

Aslında narsist ve narsistik kişilik bozukluğu farklı tanımlamalar. Toplumda genel olarak kişilik bozukluğu olan kişilere narsist diyoruz. Ancak hepimizde sağlıklı bir narsizmin olması öz değerini bilmek, öz sevginin, öz saygının olması demek ve bu son derece doğal. Kişilik bozukuluğu ise narsizmi, bir spektrum olarak değerlendirirsek en uç noktası ve fazlasıyla zarar verici… Bu konuda, kitabımda psikoloji biliminin ışığıyla detaylı bilgilendirme yapıyorum.

Kadın ya da erkek, kişininin bir narsistle birlikte olduğunu, ilk başta anlaması çok mümkün olmayabilir. Davranışları objektif değerlendirebilmek için pozitif şüphede olmak ve acaba bu davranışlar, duygular, sözler, eylemler gerçek mi diye bakmak çok sağlıklı olur.

Narsist öncelikle sizi hayatının merkezine koyuyormuş gibi yapar. Sevgisini uç noktalarda ifade eder. Ani ve beklenmedik sürprizler, hediyeler, sizi sizden daha çok düşünen, önemseyen bir profil çizer. Bir güven abidesi, toplumda saygın, iyi insan rolünü çok iyi oynar. Tüm rolleri, duyguları çok iyi oynar, taklit eder. Bir şekilde kendisinin mağdur olduğu sahte hikâyeler anlatarak sizi kendi kaosunun içine çekmeye çalışır. Sizi, kendisinin kurtarılmasına ya da tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına, kendisine daha iyi koşullar sağlanmasına dair harekete geçirir. İhtiyaçları, çıkarları, istekleri, kendini değerli hissedeceği durumlar için sizi manipüle eder, kullanır. Zaman içinde sizi değersizleştiren, ailenizi, arkadaşlarınızı, sosyal çevrenizi eleştirerek sizin hiç aklınızda dahi olmayan olumsuz düşünceleri empoze eder. Sürekli suçlayarak, hata bularak, kendi sanrıları içinde sizi küçümsemeye çalışır. Sizi sürekli kendisinden özür dileyen bir hâle sokar. İlgisiz, kayıtsız kalarak, bir var bir yok olarak da dengesiz hareketler sergiler. Büyüklenmeci tavırlar gösterir ya da kendi komplekslerini samimiyetle ifade ediyormuş gibi yapabilir.

Narsistin davranış modellerini kitabımda okuyabilirsiniz. Tüm bu dengesiz davranışlar ve daha fazlasına rağmen çok fazla çaba ve gayret göstererek bir ilişki sürdürmeye çalışıyorsanız aslında o kişinin gerçeğini görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ancak er ya da geç hakikati görür ve kişinin davranışlarının sizinle ilgili olmadığını, bunun psikolojik bir hastalık olduğunu anlarsınız.