Öksürükle Hapşırıkla Bu Haberi Okuyorsanız Dikkat! Her An Hastalanmak Yasaklanabilir: İtalya’da Öyle Oldu

Eminim ki pek çoğunuz bu içeriğimizi hapşırırken ya da akan burnunu silerken okuyorsunuz. Çünkü ben de öksürüğüme çare olması umuduyla şurubumu içerken, halsizliğimi geçirmesi için vitamini yutarken bu içeriği hazırladım. Bir sıcak bir soğuk havalar hepimizi bitirdi bitirdi!

Tam da bizim gibi mevsimsel gribin doruk noktalarını yaşayanlara ithafen bir gelişme taaa İtalya'dan geldi. İtalya'nın Belcastro köyünde yaşayanların acil tıbbi yardım gerektirecek şekilde ağır hasta olmaları yasaklandı.

Evet, yanlış duymadınız. Belki sizin de yaşadığınız yerde her an bir hastalık yasağı gelebilir. Hadi gelin hep birlikte “Nasıl yani?” dedirten o yasağa bakalım.

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