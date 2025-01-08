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Öksürükle Hapşırıkla Bu Haberi Okuyorsanız Dikkat! Her An Hastalanmak Yasaklanabilir: İtalya’da Öyle Oldu

Öksürükle Hapşırıkla Bu Haberi Okuyorsanız Dikkat! Her An Hastalanmak Yasaklanabilir: İtalya’da Öyle Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.01.2025 - 16:09

Eminim ki pek çoğunuz bu içeriğimizi hapşırırken ya da akan burnunu silerken okuyorsunuz. Çünkü ben de öksürüğüme çare olması umuduyla şurubumu içerken, halsizliğimi geçirmesi için vitamini yutarken bu içeriği hazırladım. Bir sıcak bir soğuk havalar hepimizi bitirdi bitirdi!

Tam da bizim gibi mevsimsel gribin doruk noktalarını yaşayanlara ithafen bir gelişme taaa İtalya'dan geldi. İtalya'nın Belcastro köyünde yaşayanların acil tıbbi yardım gerektirecek şekilde ağır hasta olmaları yasaklandı.

Evet, yanlış duymadınız. Belki sizin de yaşadığınız yerde her an bir hastalık yasağı gelebilir. Hadi gelin hep birlikte “Nasıl yani?” dedirten o yasağa bakalım.

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Ocak ayının ortalarına gelirken bir hafta ilkbahar bir hafta kış soğuğu yaşatan havalar hepimizin ayarlarıyla oynadı, yataklara düşürdü. Öksürükten ciğerimiz neredeyse çıkarken bir köyde hastalanmak yasaklandı!

Ocak ayının ortalarına gelirken bir hafta ilkbahar bir hafta kış soğuğu yaşatan havalar hepimizin ayarlarıyla oynadı, yataklara düşürdü. Öksürükten ciğerimiz neredeyse çıkarken bir köyde hastalanmak yasaklandı!

'Naaaaasılll yaniii?? Türkiye'de mi??' 

Hayır, hayır endişelenmeye gerek yok. Haberimiz İtalyalardan geldi!

İtalya'nın Belcastro köyü, en yakın hastaneye 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1200 kişinin yaşadığı bu köyde "hastalıklardan kaçının" talimatı verildi.

İtalya'nın Belcastro köyü, en yakın hastaneye 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1200 kişinin yaşadığı bu köyde "hastalıklardan kaçının" talimatı verildi.

Köyde yaşayanların acil tıbbi müdahale gerektirecek hastalıklardan uzak durulmasına dair kararname çıktı.

Köyde yaşayanların acil tıbbi müdahale gerektirecek hastalıklardan uzak durulmasına dair kararname çıktı.

Kararnamede köyde yaşayan halktan 'Zararlı olabilecek davranışlarda bulunmamaları ve ev kazalarından kaçınmaları, evden çok sık çıkmamaları, seyahat etmemeleri veya spor yapmamaları, bunun yerine zamanın çoğunda dinlenmeleri' istendi.

Sağlık sistemindeki yetersizliğe dikkat çekmek için karar alındı.

Sağlık sistemindeki yetersizliğe dikkat çekmek için karar alındı.

BBC’de yer alan habere göre Belediye Başkanı Antonio Torchia, bu kararnamenin sağlık sistemindeki yetersizlikleri ortaya koymak amacıyla çıkarıldığını ifade etti. Torchia, kararı ‘mizahi provokasyon’ olarak tanımladı. 

Kaynak

"Hastaneye giden yollar hastalıktan daha fazla risk oluşturuyor."

"Hastaneye giden yollar hastalıktan daha fazla risk oluşturuyor."

Belcastro köyünün yarısından fazlasını 65 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. Torchia, hastaneye giden yolların herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu ifade ederek eleştirilerde bulundu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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