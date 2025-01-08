Öksürükle Hapşırıkla Bu Haberi Okuyorsanız Dikkat! Her An Hastalanmak Yasaklanabilir: İtalya’da Öyle Oldu
Öksürükle Hapşırıkla Bu Haberi Okuyorsanız Dikkat! Her An Hastalanmak Yasaklanabilir: İtalya’da Öyle Oldu
Eminim ki pek çoğunuz bu içeriğimizi hapşırırken ya da akan burnunu silerken okuyorsunuz. Çünkü ben de öksürüğüme çare olması umuduyla şurubumu içerken, halsizliğimi geçirmesi için vitamini yutarken bu içeriği hazırladım. Bir sıcak bir soğuk havalar hepimizi bitirdi bitirdi!
Tam da bizim gibi mevsimsel gribin doruk noktalarını yaşayanlara ithafen bir gelişme taaa İtalya'dan geldi. İtalya'nın Belcastro köyünde yaşayanların acil tıbbi yardım gerektirecek şekilde ağır hasta olmaları yasaklandı.
Evet, yanlış duymadınız. Belki sizin de yaşadığınız yerde her an bir hastalık yasağı gelebilir. Hadi gelin hep birlikte “Nasıl yani?” dedirten o yasağa bakalım.
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Ocak ayının ortalarına gelirken bir hafta ilkbahar bir hafta kış soğuğu yaşatan havalar hepimizin ayarlarıyla oynadı, yataklara düşürdü. Öksürükten ciğerimiz neredeyse çıkarken bir köyde hastalanmak yasaklandı!
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İtalya'nın Belcastro köyü, en yakın hastaneye 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1200 kişinin yaşadığı bu köyde "hastalıklardan kaçının" talimatı verildi.
Köyde yaşayanların acil tıbbi müdahale gerektirecek hastalıklardan uzak durulmasına dair kararname çıktı.
Sağlık sistemindeki yetersizliğe dikkat çekmek için karar alındı.
"Hastaneye giden yollar hastalıktan daha fazla risk oluşturuyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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