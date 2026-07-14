Oğuzhan Uğur’dan AHBAP Açıklaması: “Duruşumuz Nettir”
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Deprem döneminde AHBAP ile koordineli çalıştığı için eleştirilere maruz kalan Oğuzhan Uğur, kendisine yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.
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Oğuzhan Uğur’un açıklaması şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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