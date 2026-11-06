"Öğretmene Her Saat Ulaşmayalım" Diyen Veli Sinir Uçlarımızla Oynadı
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Öğretmenlik, kutsal bir meslek. Fakat bazı velilerin ve öğrencilerin davranışları, öğretmenliğin o kutsallığını ayaklar altına alıyor. Örneğin, X'te paylaşım yapan ve veli olduğunu söyleyen bir kişi, oğlunun ödevi için öğretmene mesaj attığını ama öğretmenin cevap vermediğini söyledi. Saatin 'henüz' 20.00 olduğunu ve öğretmene istediği her zaman ulaşması gerektiğini söyleyen 'veli' tartışmaları da beraberinde getirdi.
Söz konusu paylaşım şöyleydi:
Tabii ki değil...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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