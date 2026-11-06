"Öğretmene Her Saat Ulaşmayalım" Diyen Veli Sinir Uçlarımızla Oynadı

Öğretmenlik, kutsal bir meslek. Fakat bazı velilerin ve öğrencilerin davranışları, öğretmenliğin o kutsallığını ayaklar altına alıyor. Örneğin, X'te paylaşım yapan ve veli olduğunu söyleyen bir kişi, oğlunun ödevi için öğretmene mesaj attığını ama öğretmenin cevap vermediğini söyledi. Saatin 'henüz' 20.00 olduğunu ve öğretmene istediği her zaman ulaşması gerektiğini söyleyen 'veli' tartışmaları da beraberinde getirdi.