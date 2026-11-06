article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
"Öğretmene Her Saat Ulaşmayalım" Diyen Veli Sinir Uçlarımızla Oynadı

"Öğretmene Her Saat Ulaşmayalım" Diyen Veli Sinir Uçlarımızla Oynadı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 16:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Öğretmenlik, kutsal bir meslek. Fakat bazı velilerin ve öğrencilerin davranışları, öğretmenliğin o kutsallığını ayaklar altına alıyor. Örneğin, X'te paylaşım yapan ve veli olduğunu söyleyen bir kişi, oğlunun ödevi için öğretmene mesaj attığını ama öğretmenin cevap vermediğini söyledi. Saatin 'henüz' 20.00 olduğunu ve öğretmene istediği her zaman ulaşması gerektiğini söyleyen 'veli' tartışmaları da beraberinde getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Söz konusu paylaşım şöyleydi:

Söz konusu paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Bu kişi kurgu bir tweet atmıştır, atmamıştır orasını bilemeyiz. Ancak etrafımızda böyle düşünmeyen insanlar yok değil. Çocuğuna sorumluluklarını öğretmek yerine onların her şeyine koşan, ödevlerini takip eden, çantasını toplayan, odasını temizleyen velilerle dolu etrafımız. Hal böyle olunca, öğretmenlerden de her zaman daha fazlasını istiyorlar.

Peki bu doğru mu?

Tabii ki değil...

Tabii ki değil...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın