Öğretim Görevlilerinden Kök Hücre Kiti Vurgunu! Hastalara 20 Bin ila 100 Bin TL Arasında Satılmış
Öğretim Görevlilerinden Kök Hücre Kiti Vurgunu! Hastalara 20 Bin ila 100 Bin TL Arasında Satılmış
Çanakkale'de 2 öğretim görevlisinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, kök hücre uygulamasında kullanılan kitleri hastalara 20 bin ile 100 bin TL arasında sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
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Ülke genelinde gün geçtikçe artan vurgun haberlerine bir yenisi eklendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören 60 hastaya, piyasada 200 liraya satılan kitler 20 bin ila 100 bin TL arasında satıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin teknik takibi sonucu ortaya çıkan olay sonrası şüpheli şahıslara operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, Prof. Dr. H.Y.E., Doç. Dr. T.K., medikal firma sahibi Ö.Ç, firma çalışanları B.C.T. ve Y.C.İ. gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç., B.C.T. ve Y.C.İ. 'dolandırıcılık' ve 'icbar suretiyle irtikap' suçuna yardımdan tutuklanırken, Prof. Dr. H.Y.E. ile Doç. Dr. T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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