Öğretmen, Tayin Sonrası Göreve Başladığı İlk Gün Vuruldu! Öğrenci Velisi ile Gönül İlişkisi İddiası

Kayseri'de tayini sonrası geldiği Şehit Haldun Ateş İlkokulu’nda mesaiye başlayan Kasım K., ilk mesai gününde Şehriban A. tarafından tabancayla vuruldu. Göğsünden vurulan Kasım K. tedavi için hastaneye kaldırılırken, olayın geçmiş dönemde yaşanan bir gönül ilişkisi sonucu gerçekleştiği iddia edildi.