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AK Parti Genel Merkezi Önünde Basın Açıklaması Yapmak İsteyen '15 Temmuz Gazileri' Gözaltına Alındı

AK Parti Genel Merkezi Önünde Basın Açıklaması Yapmak İsteyen '15 Temmuz Gazileri' Gözaltına Alındı

15 Temmuz
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.02.2024 - 14:33

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sırasında gazi olduklarını belirten ve maaş alamadıklarını söyleyen bir grup, AK Parti Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapmak istedi. 

Grup, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 15 Temmuz'da bacağından 3 kurşunla yaralanan Nejmettin Utuş, sosyal medyada yayınlanan videosunda, 'Herkes duysun, bu gazilik unvanını alıp münasip bir yere koysunlar AK Parti milletvekilleri. Şehitlere normal ölüm yazın gazilere inşaattan düştü yazın ondan sonra kalkın bu darbe deyin. Siz o 200 tankı çıkaranları, tankları Meclis’e gönderenleri almayın beni alın!' dedi.

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15 Temmuz'da gazi olmalarına haklarını elde edemediklerini söyleyen bir grup, bugün saat 11.00'da AK Parti Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapmak istedi.

15 Temmuz'da gazi olmalarına haklarını elde edemediklerini söyleyen bir grup, bugün saat 11.00'da AK Parti Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Grup üyeleri açıklama yapmak isterken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 15 Temmuz gazisi olduğunu söyleyen ve bacağından 3 kurşunla yaralandığını belirten Nejmettin Utuş, 'Herkes duysun, bu gazilik unvanını alıp münasip bir yere koysunlar AK Parti milletvekilleri. Şehitlere normal ölüm yazın gazilere inşaattan düştü yazın ondan sonra kalkın bu darbe deyin. Siz o 200 tankı çıkaranları, tankları Meclis’e gönderenleri almayın beni alın! ' dedi.

Grup üyeleri açıklama yapmak isterken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 15 Temmuz gazisi olduğunu söyleyen ve bacağından 3 kurşunla yaralandığını belirten Nejmettin Utuş, 'Herkes duysun, bu gazilik unvanını alıp münasip bir yere koysunlar AK Parti milletvekilleri. Şehitlere normal ölüm yazın gazilere inşaattan düştü yazın ondan sonra kalkın bu darbe deyin. Siz o 200 tankı çıkaranları, tankları Meclis’e gönderenleri almayın beni alın! ' dedi.

"15 Temmuz gazisi" olduğunu belirten bir diğer kişi Ufuk Yeğin de sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Ak Parti genel merkez önünde yapılacak basın açıklaması öncesi 15 Temmuz Gazileri arkadaşlarımız Nejmettin Utuş ve beraberindekiler Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alındılar. Gazisine dahi saygısı olmayan bu gözü dönmüşlük kaybettirir. SGK maaşı bağlanmadığı gerekçesiyle basın açıklaması yapmak isteyen 15 Temmuz Gazileri şu an Ankara emniyeti tarafından gözaltına alındılar. Hani demokratik bir hak idi basın açıklaması? Bu mu gaziye saygınız?”

Gözaltı olayıyla ilgili Nejmettin Utuş'un açıklaması. 🎥ı

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