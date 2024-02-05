AK Parti Genel Merkezi Önünde Basın Açıklaması Yapmak İsteyen '15 Temmuz Gazileri' Gözaltına Alındı
AK Parti Genel Merkezi Önünde Basın Açıklaması Yapmak İsteyen '15 Temmuz Gazileri' Gözaltına Alındı
15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sırasında gazi olduklarını belirten ve maaş alamadıklarını söyleyen bir grup, AK Parti Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapmak istedi.
Grup, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 15 Temmuz'da bacağından 3 kurşunla yaralanan Nejmettin Utuş, sosyal medyada yayınlanan videosunda, 'Herkes duysun, bu gazilik unvanını alıp münasip bir yere koysunlar AK Parti milletvekilleri. Şehitlere normal ölüm yazın gazilere inşaattan düştü yazın ondan sonra kalkın bu darbe deyin. Siz o 200 tankı çıkaranları, tankları Meclis’e gönderenleri almayın beni alın!' dedi.
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15 Temmuz'da gazi olmalarına haklarını elde edemediklerini söyleyen bir grup, bugün saat 11.00'da AK Parti Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapmak istedi.
Grup üyeleri açıklama yapmak isterken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 15 Temmuz gazisi olduğunu söyleyen ve bacağından 3 kurşunla yaralandığını belirten Nejmettin Utuş, 'Herkes duysun, bu gazilik unvanını alıp münasip bir yere koysunlar AK Parti milletvekilleri. Şehitlere normal ölüm yazın gazilere inşaattan düştü yazın ondan sonra kalkın bu darbe deyin. Siz o 200 tankı çıkaranları, tankları Meclis’e gönderenleri almayın beni alın! ' dedi.
Gözaltı olayıyla ilgili Nejmettin Utuş'un açıklaması. 🎥ı
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