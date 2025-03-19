Öğrenci Sergisinden Fotoğraf Atan Gence Annesinin Verdiği Cevap Herkesi Duygulandırdı
Öğrenci Sergisinden Fotoğraf Atan Gence Annesinin Verdiği Cevap Herkesi Duygulandırdı
Bazen bir fotoğraf sadece bir kare değil, içinde sakladığı hayallerle, pişmanlıklarla ve geçmişin derin izleriyle bir hikayeye dönüşür. Bir kullanıcı, öğrenci sergisinden birkaç fotoğrafı annesiyle paylaşmak istediğinde, aldığı cevap hiç beklemediği kadar duygusal ve sarsıcı oldu. Annesinin kelimelerinde, bastırılmış hayallerin, yarım kalmış umutların ve geçmişin özlemi vardı. İlk başta sadece bir yorum gibi görünen mesajlar, zamanla ağır bir gerçeği gözler önüne serdi. Bu ülkenin kadınlara olan borcu bir kez daha hatırlandı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcıların verdiği tepkiler de duygularımıza tercüman oldu.
Birçoğumuzun annesinin böyle olması biraz yürek burkmadı değil.
Maalesef öyle...
Ülkece "El alem ne der?" lafına fazlasıyla takılıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻🥲
"Kız kısmı okur mu hiç? Okuyunca ne yapacaksın sevgiline mektup mu yazacaksın?" Tanıdık geldi değil mi?
Hepimizin buna şu an o kadar çok ihtiyacı var ki.
Koca bir neslin bunu yaşıyor olması...
Onların da hayata ilk kez geldiğini zaman zaman unutuyoruz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın