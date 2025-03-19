Öğrenci Sergisinden Fotoğraf Atan Gence Annesinin Verdiği Cevap Herkesi Duygulandırdı

Bazen bir fotoğraf sadece bir kare değil, içinde sakladığı hayallerle, pişmanlıklarla ve geçmişin derin izleriyle bir hikayeye dönüşür. Bir kullanıcı, öğrenci sergisinden birkaç fotoğrafı annesiyle paylaşmak istediğinde, aldığı cevap hiç beklemediği kadar duygusal ve sarsıcı oldu. Annesinin kelimelerinde, bastırılmış hayallerin, yarım kalmış umutların ve geçmişin özlemi vardı. İlk başta sadece bir yorum gibi görünen mesajlar, zamanla ağır bir gerçeği gözler önüne serdi. Bu ülkenin kadınlara olan borcu bir kez daha hatırlandı...