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Öğrenci Sergisinden Fotoğraf Atan Gence Annesinin Verdiği Cevap Herkesi Duygulandırdı

Öğrenci Sergisinden Fotoğraf Atan Gence Annesinin Verdiği Cevap Herkesi Duygulandırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 18:30

Bazen bir fotoğraf sadece bir kare değil, içinde sakladığı hayallerle, pişmanlıklarla ve geçmişin derin izleriyle bir hikayeye dönüşür. Bir kullanıcı, öğrenci sergisinden birkaç fotoğrafı annesiyle paylaşmak istediğinde, aldığı cevap hiç beklemediği kadar duygusal ve sarsıcı oldu. Annesinin kelimelerinde, bastırılmış hayallerin, yarım kalmış umutların ve geçmişin özlemi vardı. İlk başta sadece bir yorum gibi görünen mesajlar, zamanla ağır bir gerçeği gözler önüne serdi. Bu ülkenin kadınlara olan borcu bir kez daha hatırlandı...

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Sosyal medya platformu X'te @elflendinizz adlı kullanıcı adıyla paylaşım yapan kullanıcı, pek çok kişiyi duygulandırdı.

Kullanıcıların verdiği tepkiler de duygularımıza tercüman oldu.

Kullanıcıların verdiği tepkiler de duygularımıza tercüman oldu.
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Birçoğumuzun annesinin böyle olması biraz yürek burkmadı değil.

Birçoğumuzun annesinin böyle olması biraz yürek burkmadı değil.
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Maalesef öyle...

Maalesef öyle...
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Ülkece "El alem ne der?" lafına fazlasıyla takılıyoruz.

Ülkece "El alem ne der?" lafına fazlasıyla takılıyoruz.
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👇🏻🥲

👇🏻🥲
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"Kız kısmı okur mu hiç? Okuyunca ne yapacaksın sevgiline mektup mu yazacaksın?" Tanıdık geldi değil mi?

"Kız kısmı okur mu hiç? Okuyunca ne yapacaksın sevgiline mektup mu yazacaksın?" Tanıdık geldi değil mi?
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Hepimizin buna şu an o kadar çok ihtiyacı var ki.

Hepimizin buna şu an o kadar çok ihtiyacı var ki.
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Koca bir neslin bunu yaşıyor olması...

Koca bir neslin bunu yaşıyor olması...
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Onların da hayata ilk kez geldiğini zaman zaman unutuyoruz.

Onların da hayata ilk kez geldiğini zaman zaman unutuyoruz.
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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