İstediği Tableti Almadığı İçin Annesinin Emeklerini Çöp Eden Çocuk Sinirleri Zıplattı
İstediği Tableti Almadığı İçin Annesinin Emeklerini Çöp Eden Çocuk Sinirleri Zıplattı
Yeni nesil çocukların bilmediği bir şey yok neredeyse. Z kuşağı, Alfa kuşağı derken bir de Beta kuşağı girdi hayatımıza. Eğer etrafınızda bu kuşaklardan olan bir çocuk varsa, aradaki farkı net bir şekilde gözlemleme şansınız olmuştur. İstisnalar kaideyi bozmaz diyerek bu kuşaklardan gelen çocukların genel olarak doyumsuz olduğunu, kolay kolay mutlu olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak bolluk içinde yaşayan bu çocuklar, bir şeyin 'yok' olmasını bir türlü idrak edemiyor. Onun olması için de ellerinden geleni yapıyorlar.
Bu kez Alfa kuşağından gelen bir çocuk, çektiği videoyla sinirlerimizi zıplattı.
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Bir çocuk ne kadar sinir bozucu olabilir ki?
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"Çünkü istediğim tableti almadı..."
Gelin, gelen yorumlara da bir bakalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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