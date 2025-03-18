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İstediği Tableti Almadığı İçin Annesinin Emeklerini Çöp Eden Çocuk Sinirleri Zıplattı

İstediği Tableti Almadığı İçin Annesinin Emeklerini Çöp Eden Çocuk Sinirleri Zıplattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 10:57

Yeni nesil çocukların bilmediği bir şey yok neredeyse. Z kuşağı, Alfa kuşağı derken bir de Beta kuşağı girdi hayatımıza. Eğer etrafınızda bu kuşaklardan olan bir çocuk varsa, aradaki farkı net bir şekilde gözlemleme şansınız olmuştur. İstisnalar kaideyi bozmaz diyerek bu kuşaklardan gelen çocukların genel olarak doyumsuz olduğunu, kolay kolay mutlu olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak bolluk içinde yaşayan bu çocuklar, bir şeyin 'yok' olmasını bir türlü idrak edemiyor. Onun olması için de ellerinden geleni yapıyorlar. 

Bu kez Alfa kuşağından gelen bir çocuk, çektiği videoyla sinirlerimizi zıplattı.

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Bir çocuk ne kadar sinir bozucu olabilir ki?

Bir çocuk ne kadar sinir bozucu olabilir ki?

Eğer çocuklarla aranız pek iyi değilse 'çocuklar zaten sinir bozucu' diyebilirsiniz. Fakat çocukları seven, onlarla iyi geçinen yetişkinler bile bazen illallah edebilir. Enerjileri asla bitmez, sorularının sonu gelmez, halden anlamazlar...Şimdilerde çocuk yaşta olanlar ise Alfa kuşağının birer üyesi. 2010'lu yıllardan itibaren dünyaya gelen bu çocuklar, teknolojinin tam olarak içine doğan ilk nesil. Haliyle ellerinden tablet, telefon eksik olmuyor. Onları teknolojik alatlerden uzak tutmak büyük bir çaba gerektiriyor ve genellikle de olumsuz sonuçlanıyor. 

Sosyal medyada video paylaşan Alfa kuşağı bir çocuk da annesinden yeni bir tablet istemişti. Fakat anne, bu tableti almayınca çocuk farklı bir yola başvurdu. Annesinin misafirler için özenerek yaptığı tatlıdan aldı hıncını!

"Çünkü istediğim tableti almadı..."

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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