İstediği Tableti Almadığı İçin Annesinin Emeklerini Çöp Eden Çocuk Sinirleri Zıplattı

Yeni nesil çocukların bilmediği bir şey yok neredeyse. Z kuşağı, Alfa kuşağı derken bir de Beta kuşağı girdi hayatımıza. Eğer etrafınızda bu kuşaklardan olan bir çocuk varsa, aradaki farkı net bir şekilde gözlemleme şansınız olmuştur. İstisnalar kaideyi bozmaz diyerek bu kuşaklardan gelen çocukların genel olarak doyumsuz olduğunu, kolay kolay mutlu olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak bolluk içinde yaşayan bu çocuklar, bir şeyin 'yok' olmasını bir türlü idrak edemiyor. Onun olması için de ellerinden geleni yapıyorlar.

Bu kez Alfa kuşağından gelen bir çocuk, çektiği videoyla sinirlerimizi zıplattı.