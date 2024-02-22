Oğlunu Taciz Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Ender Saraç İlk Duruşmada Savunmasını Yaptı

“Oğlum babasını ailemizden uzak tutmak ve ona bir ders vermek için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Ben de kendisine bunun doğru olmadığını ve hemen bu durumu polise bildirmemiz gerektiğini söyledim. Sonrasında Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri bize 13 Aralık günü saat 11.30’a randevu verdi. Çocuğumun bu davranışından dolayı üzüntülüyüm. Başka söyleyecek bir konu yoktur.”