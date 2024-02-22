Oğlunu Taciz Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Ender Saraç İlk Duruşmada Savunmasını Yaptı
Oğlunu Taciz Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Ender Saraç İlk Duruşmada Savunmasını Yaptı
Oğlunu taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Dr. Ender Saraç'ın taciz davasıyla ilgili ilk duruşma bugün gerçekleşti. Ender Saraç mahkemede kendisine komplo kurulduğunu bu sözlerle anlattı.
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Dr. Ender Saraç, geçtiğimiz yıl oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Okuldaki rehberlik öğretmenine babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan M. Saraç, daha sonra söylediklerinin yalan olduğunu itiraf etti.
Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, o günden sonra yaşananları bu sözleriyle itiraf etmişti:
12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan Ender Saraç, bugünkü duruşmada o görüntülerin yapay zekayla oluşturulup servis edildiğini iddia etti.
Ender Saraç'ın bugünkü duruşmadaki savunmasının bir kısmı da şöyle oldu:
"Negatif ayrımcılık var"
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Taciz davasıyla ilgili duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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