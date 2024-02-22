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Oğlunu Taciz Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Ender Saraç İlk Duruşmada Savunmasını Yaptı

Oğlunu Taciz Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Ender Saraç İlk Duruşmada Savunmasını Yaptı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
22.02.2024 - 16:35

Oğlunu taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Dr. Ender Saraç'ın taciz davasıyla ilgili ilk duruşma bugün gerçekleşti. Ender Saraç mahkemede kendisine komplo kurulduğunu bu sözlerle anlattı.

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Dr. Ender Saraç, geçtiğimiz yıl oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Okuldaki rehberlik öğretmenine babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan M. Saraç, daha sonra söylediklerinin yalan olduğunu itiraf etti.

Dr. Ender Saraç, geçtiğimiz yıl oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Okuldaki rehberlik öğretmenine babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan M. Saraç, daha sonra söylediklerinin yalan olduğunu itiraf etti.

Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, o günden sonra yaşananları bu sözleriyle itiraf etmişti:

Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, o günden sonra yaşananları bu sözleriyle itiraf etmişti:

“Oğlum babasını ailemizden uzak tutmak ve ona bir ders vermek için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Ben de kendisine bunun doğru olmadığını ve hemen bu durumu polise bildirmemiz gerektiğini söyledim. Sonrasında Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri bize 13 Aralık günü saat 11.30’a randevu verdi. Çocuğumun bu davranışından dolayı üzüntülüyüm. Başka söyleyecek bir konu yoktur.”

12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan Ender Saraç, bugünkü duruşmada o görüntülerin yapay zekayla oluşturulup servis edildiğini iddia etti.

12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan Ender Saraç, bugünkü duruşmada o görüntülerin yapay zekayla oluşturulup servis edildiğini iddia etti.

Evinde tuvalet ve banyo da dahil olmak üzere her yerde kamera olduğunu, uygunsuz halde gezdiğine ilişkin bir görüntü bulunamadığını belirten Saraç, 'Çocuklara zorla porno seyrettiğim söyleniyor. Cep telefonum belli, geçmiş aramalarıma bakıldı, hiçbir şey çıkmadı.' dedi.

Ender Saraç'ın bugünkü duruşmadaki savunmasının bir kısmı da şöyle oldu:

Ender Saraç'ın bugünkü duruşmadaki savunmasının bir kısmı da şöyle oldu:

'Kesinlikle bu suçu tümüyle reddediyorum. Bu önceden hazırlanmış tuzaktır. Ucundan kıyısından dahi geçmedim, komplodur.

Çok büyük bir iftiraya uğradım. Trafik cezam bile yok. Vergi cezam yok. 40 yıllık doktorum, 200 bin hastam oldu.

Bu olaylardan sonra ilk 24 saat kusmak istedim. Üzüntüden hasta oldum. Benan Saraç (boşanma sürecindeki eşi) tarafından iki kere darp edildim. Bir keresinde öldürmeye teşebbüs etti. Bir kere boğuluyordum, son anda elemanım kurtardı.'

"Negatif ayrımcılık var"

"Negatif ayrımcılık var"

'Erkek olarak negatif ayrımcılık var maalesef. Tek yapabildiğim kendimi savunmaktı. Boşanma davasından sonra çok yüksek bir para istendi. Sonra bunlar iddia edildi.

Oğlum ve annesi ikinci ifadelerinde gerçeği söylüyorlar. Burada olmaktan dolayı çok üzgünüm. Çocuklarımı 4 aydır göremiyorum ve onları çok özledim.'

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Taciz davasıyla ilgili duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Taciz davasıyla ilgili duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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