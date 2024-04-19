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Oğlundan İbrahim Tatlıses’e: “Akli Dengesi Tam Olarak Yerinde Değil”

Oğlundan İbrahim Tatlıses’e: “Akli Dengesi Tam Olarak Yerinde Değil”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.04.2024 - 14:55

Oğlu ve torunu ile sorun yaşayan ‘İmparator’ lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses avukatı aracılığıyla babasının akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığına ilişkin bir rapor tanzim edildiğini duyurdu.

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İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses ile mahkemelik olmuş, ünlü türkücü torununu mahkeme kararıyla evden çıkarmıştı. Oğlu Ahmet Tatlıses'e de "Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" demişti.

İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses ile mahkemelik olmuş, ünlü türkücü torununu mahkeme kararıyla evden çıkarmıştı. Oğlu Ahmet Tatlıses'e de "Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" demişti.

Bunun üzerine açıklama yapan Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'e "...Ben yıllarca Mert’e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses… Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline… Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız..." demişti.

Bunun üzerine açıklama yapan Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'e "...Ben yıllarca Mert’e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses… Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline… Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız..." demişti.

Oğlunun bu sözleri sonrası sessizliğini bozan 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, "Aramızda Kalmasın" programına konuştu.

Oğlunun bu sözleri sonrası sessizliğini bozan 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, "Aramızda Kalmasın" programına konuştu.

İbrahim Tatlıses, Aramızda Kalmasın'dan Müge Dağıstanlı'ya mesaj olarak yolladığı açıklamasında 'Bana 'Akli melekeleri yerinde değildir' diye iftira attı. Sağlamdır raporu alabilmek için 5 hastane dolaştım. Hepsi 'Akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetmedi bir de Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldım. Hakim, 'Akıl sağlığı yerinde değilse 1500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor?' dedi.

'Şimdi yeni bir site evler yaptırıyorum, o dairelerden de evlatlarıma vereceğim' diyen Tatlıses, 'Ama Ahmet adam olmaz! Kardeşlerinin de malına çökmüş. Artık yok öyle beleşten bir hayat! Bundan sonra babalık neymiş, görecek gününü!' ifadelerini kullandı.

Oğlu Ahmet Tatlıses'e seslenen ünlü sanatçı, 'Şimdi görecek... Baba-oğul ilişkisi nasılmış görecek. Çünkü Bodrum'da verdiğim dört evi de kendisinden alacağım. Evlatlıktan reddedemiyorum. Ama reddi miras yapacağım. Ona verdiğim 7 dükkanı da batırdı, başkalarına devretti. Ben çocuklarıma, torunlarıma bugüne kadar hep baktım. Hepsinin evleri, arabaları alındı. Maaşları ödeniyor' dedi.

Ahmet Tatlıses ise İbrahim Tatlıses'in "Akıl sağlığım yerinde" sözlerine avukatı aracılığıyla yanıt verdi:

Ahmet Tatlıses ise İbrahim Tatlıses'in "Akıl sağlığım yerinde" sözlerine avukatı aracılığıyla yanıt verdi:

'Son günlerde Sayın Ahmet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses arasında devam eden hukuki süreçlerle ilgili basına yansımış gelişmeler üzerine tarafımızca açıklama yapmak ve devam eden hukuki süreçler ile ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek gereği hasıl olmuştur. Müvekkil Sayın Ahmet Tatlıses tarafından babası İbrahim Tatlıses'e vasi atanması talebi içeren dava dosyasında, İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı durumuyla ilgili birbiriyle çelişen üç adet sağlık raporu bulunmaktadır. Ancak iş bu sağlık raporlarının düzenlenmesine vesile olan tıbbi muayenelerin en kapsamlısı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından yapılmış ve kapsamlı muayene neticesinde İbrahim Tatlıses'in akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığına dair rapor tanzim edilmiştir. Sürecin devamında İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce İbrahim Tatlıses'in adli tip kurumuna sevkine karar verilmiş, ancak İbrahim Tatlıses adli tıp kurumunca verilmiş olan randevu günlerine iki kez uymayıp yargılama sürecini yavaşlatmış ve neticeten yine kendisi için verilmiş randevu günlerinden farklı bir tarihte adli tıp kurumuna gitmiştir.'

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