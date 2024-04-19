Oğlundan İbrahim Tatlıses’e: “Akli Dengesi Tam Olarak Yerinde Değil”

İbrahim Tatlıses, Aramızda Kalmasın'dan Müge Dağıstanlı'ya mesaj olarak yolladığı açıklamasında 'Bana 'Akli melekeleri yerinde değildir' diye iftira attı. Sağlamdır raporu alabilmek için 5 hastane dolaştım. Hepsi 'Akıl sağlığı yerindedir' raporu verdi. Yetmedi bir de Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldım. Hakim, 'Akıl sağlığı yerinde değilse 1500 şarkıyı nasıl ezbere okuyor?' dedi.

'Şimdi yeni bir site evler yaptırıyorum, o dairelerden de evlatlarıma vereceğim' diyen Tatlıses, 'Ama Ahmet adam olmaz! Kardeşlerinin de malına çökmüş. Artık yok öyle beleşten bir hayat! Bundan sonra babalık neymiş, görecek gününü!' ifadelerini kullandı.

Oğlu Ahmet Tatlıses'e seslenen ünlü sanatçı, 'Şimdi görecek... Baba-oğul ilişkisi nasılmış görecek. Çünkü Bodrum'da verdiğim dört evi de kendisinden alacağım. Evlatlıktan reddedemiyorum. Ama reddi miras yapacağım. Ona verdiğim 7 dükkanı da batırdı, başkalarına devretti. Ben çocuklarıma, torunlarıma bugüne kadar hep baktım. Hepsinin evleri, arabaları alındı. Maaşları ödeniyor' dedi.