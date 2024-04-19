Oğlundan İbrahim Tatlıses’e: “Akli Dengesi Tam Olarak Yerinde Değil”
Oğlundan İbrahim Tatlıses’e: “Akli Dengesi Tam Olarak Yerinde Değil”
Oğlu ve torunu ile sorun yaşayan ‘İmparator’ lakaplı şarkıcı İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses avukatı aracılığıyla babasının akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığına ilişkin bir rapor tanzim edildiğini duyurdu.
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İbrahim Tatlıses, torunu Mert Tatlıses ile mahkemelik olmuş, ünlü türkücü torununu mahkeme kararıyla evden çıkarmıştı. Oğlu Ahmet Tatlıses'e de "Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin" demişti.
Bunun üzerine açıklama yapan Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'e "...Ben yıllarca Mert’e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses… Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız. Sizi örnek alsaydım, vay çocuklarımın haline… Siz babalığınızla sadece bana değil, diğer çocuklarınıza yani kardeşlerime de ağır travmalar yaşattınız, yaşattırdınız..." demişti.
Oğlunun bu sözleri sonrası sessizliğini bozan 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, "Aramızda Kalmasın" programına konuştu.
Ahmet Tatlıses ise İbrahim Tatlıses'in "Akıl sağlığım yerinde" sözlerine avukatı aracılığıyla yanıt verdi:
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