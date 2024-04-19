Zayıflama Arzusu Felaketi Oldu: 1 Milyon 400 Bin TL'ye Taktırdığı Mide Balonu Sonrasında Midesi Delindi
Zayıflama Arzusu Felaketi Oldu: 1 Milyon 400 Bin TL'ye Taktırdığı Mide Balonu Sonrasında Midesi Delindi
Avcılar’da 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, 78 kiloyken takıntı haline getirdiği kilolarından kurtulmak için özel bir hastanede midesine balon taktırdı. Eldenüstün, toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptı. Kısa sürede zayıflayan kadının midesinin delindiği ortaya çıktı. 4 aydır yemek yiyemediğini belirten kadın doktordan şikayetçi oldu.
Doktor M.K. ise iddiaları kabul etmedi. M.K. 'Kendisi aşırı sigara tüketiyor. Taktıktan sonra 1 ay sonra midesi deliniyor. Hastane içerisinde kamera kayıtları var, tespit ettik, kendisi sürekli sigara içiyordu. Balon taktıktan 3-5 gün sonra midesi delinmedi, 1 ay sonra midesi delindi. Biz evine sağlıklı gönderdik' dedi.
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İstanbul’da yaşayan 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, yakınları ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen 14 Aralık 2023 Avcılar’da özel bir hastanede mide balonu ameliyatı oldu. 78 kiloyla girdiği ameliyattan sonra taburcu edilen Eldenüstün, günlerce kustu.
Ağrılara dayanamayınca hastaneye giden Eldenüstün'ün midesinin delindiği tespit edildi. 3 Ocak’ta başka bir hastaneye giderek ikinci ameliyata alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Eldenüstün, toplamda 1 milyon 400 bin lira ödeme yaptı..
Süreçte 22 kilo veren Sabiha Eldenüstün ameliyatların ardından 4 ay geçmesine rağmen yemek yiyemediğini iddia etti. Eldenüstün savcılığa ve polise giderek ameliyatı gerçekleştiren M. K.'dan şikayetçi oldu.
Sabiha Eldenüstün şu açıklamaları yaptı:
Doktor M. K. ise iddiaları kabul etmedi. M.K. telefon ile yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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