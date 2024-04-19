Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Esprisi: “Ben Artık Fenerbahçeli Değilim, Milli Takım’ı Tutuyorum”

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinde Nur Banu Aras imzası ile yayınlanan haberde; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK'da, 'Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum' dediği iddia edildi.