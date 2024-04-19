Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Esprisi: “Ben Artık Fenerbahçeli Değilim, Milli Takım’ı Tutuyorum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Esprisi: “Ben Artık Fenerbahçeli Değilim, Milli Takım’ı Tutuyorum”
İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinde Nur Banu Aras imzası ile yayınlanan haberde; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK'da, 'Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum' dediği iddia edildi.
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Önceki gün toplanan AK Parti MKYK’da 31 Mart sonuçları ve sonrasına ilişkin parti içinde alınacak tedbirler geniş bir şekilde masaya yatırıldı.
İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; MKYK’da CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair ilçe ilçe analiz yapılması önerisi getirildi.
MKYK’da spordaki son gelişmeler de gündeme geldi.
Erdoğan'ın "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" dediği iddia edildi.
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