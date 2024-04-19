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AK Parti MKYK’da Kent Lokantaları Yorumu Erdoğan’ı Kızdırdı: “Lokantayla Seçim mi Kaybedilirmiş!”

AK Parti MKYK’da Kent Lokantaları Yorumu Erdoğan’ı Kızdırdı: “Lokantayla Seçim mi Kaybedilirmiş!”

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.04.2024 - 12:13

Yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda İBB’nin açtığı kent lokantalarının konuşulduğu iddia edildi. İddiaya göre; Erdoğan bir üyenin yaptığı kent lokantaları yorumuna kızdı.

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Yerel seçimlerde CHP’nin ardından ikinci parti konumuna düşen AK Parti’de seçim sonuçları değerlendirilmeye devam ediyor.

Yerel seçimlerde CHP’nin ardından ikinci parti konumuna düşen AK Parti’de seçim sonuçları değerlendirilmeye devam ediyor.

AK Parti’de Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), genel başkan da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti’de Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), genel başkan da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre; MKYK’ya katılan bir üye, seçim sürecinde İBB’nin kent lokantalarını öne çıkardığı yorumunda bulundu.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre; MKYK’ya katılan bir üye, seçim sürecinde İBB’nin kent lokantalarını öne çıkardığı yorumunda bulundu.

Kaynak

Üye, İstanbul’da seçimleri kaybetmenin nedenlerinden birinin de Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum’un, “Ücretli verdikleri yemeği marifetmiş gibi anlatıyorlar” dediği “kent lokantaları” olduğunu söyledi.

Üye, İstanbul’da seçimleri kaybetmenin nedenlerinden birinin de Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum’un, “Ücretli verdikleri yemeği marifetmiş gibi anlatıyorlar” dediği “kent lokantaları” olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Erdoğan’ın “kızdığı” ve “Kent Lokantası’yla seçim mi kaybedilirmiş? Neden bu olur mu?” tepkisini gösterdiği kaydedildi.

Bunun üzerine Erdoğan’ın “kızdığı” ve “Kent Lokantası’yla seçim mi kaybedilirmiş? Neden bu olur mu?” tepkisini gösterdiği kaydedildi.

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