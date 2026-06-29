Offset, Türkiye’ye İlk Kez Geliyor: Tüm Detaylar Ortaya Çıktı

İstanbul, bir kez daha dünyaca ünlü bir isme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Offset, 10 Temmuz'da Klein Phönix'te hayranlarıyla buluşacak. Bu özel gece sadece bir konser değil, ''club night experience' olacak! Offset, kulüp atmosferine özel hazırlanan performansıyla sevenleriyle buluşacak ve unutulmaz bir gece yaşatacak.