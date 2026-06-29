Offset, Türkiye’ye İlk Kez Geliyor: Tüm Detaylar Ortaya Çıktı
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İstanbul, bir kez daha dünyaca ünlü bir isme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Offset, 10 Temmuz'da Klein Phönix'te hayranlarıyla buluşacak. Bu özel gece sadece bir konser değil, ''club night experience' olacak! Offset, kulüp atmosferine özel hazırlanan performansıyla sevenleriyle buluşacak ve unutulmaz bir gece yaşatacak.
Offset ilk kez Türkiye'ye geliyor.
Offset biletleri bugün satışa çıktı.
Canlı performans, yüksek tempolu bir gece!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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