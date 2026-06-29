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Offset, Türkiye’ye İlk Kez Geliyor: Tüm Detaylar Ortaya Çıktı

Offset, Türkiye’ye İlk Kez Geliyor: Tüm Detaylar Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 17:25
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İstanbul, bir kez daha dünyaca ünlü bir isme ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Offset, 10 Temmuz'da Klein Phönix'te hayranlarıyla buluşacak. Bu özel gece sadece bir konser değil, ''club night experience' olacak! Offset, kulüp atmosferine özel hazırlanan performansıyla sevenleriyle buluşacak ve unutulmaz bir gece yaşatacak.

Offset ilk kez Türkiye'ye geliyor.

Offset ilk kez Türkiye'ye geliyor.

Migos ile hip-hop tarihine damga vuran, solo kariyerinde de 'Ric Flair Drip', 'Clout', 'Red Room', 'Fan' ve daha birçok hit parçaya imza atan OFFSET; modern trap'in en etkili isimleri arasında gösteriliyor. Spotify'da aylık 18 milyonun üzerinde dinleyicisi olan ünlü ismin şarkıları, milyarlarca dinlenmeye ulaştı. 

Grammy adaylıklarıyla adından söz ettiren Offset, özellikle kendine özgü sahne enerjisiyle kendini sevdiriyor.

Offset biletleri bugün satışa çıktı.

Offset biletleri bugün satışa çıktı.

Dünyaca ünlü sanatçı Offset, ilk kez Türkiye'ye geliyor, biletleri de bugün satışa çıktı. Kulüp atmosferine özel hazırlanan canlı performansıyla OFFSET, 10 Temmuz'da Klein Phönix sahne alacak. Hayranlar, özel ''club night experience'' deneyiminin tadını çıkaracak.

Canlı performans, yüksek tempolu bir gece!

Canlı performans, yüksek tempolu bir gece!

Kulüp atmosferine özel hazırlanan performansıyla OFFSET, hit parçalarını yaklaşık 30 dakika boyunca canlı performansı ile yüksek tempolu bir gece deneyimine dönüştürmeye hazırlanıyor. 

İstanbul, yine çılgın bir geceye ev sahipliği yapacak ve unutulmaz anlar yaşanacak!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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