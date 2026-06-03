ODTÜ Kaltev ve Indie Valley Ortaklığında Turkic Game Jam 2026 KKTC’de!

Turkic Game Jam 2026'nın KKTC ayağı, oyun girişimciliği, yatırım hazırlığı, mentorluk ve oyun stüdyolarının ölçeklenmesi alanlarında önemli çalışmalara imza atan Indie Valley'nin ana paydaşlığı ve ODTÜ KALTEV'in ev sahipliğinde gerçekleştirilmektedir.

Bu stratejik iş birliği sayesinde katılımcılar yalnızca bir oyun geliştirme maratonuna değil; aynı zamanda sektör profesyonelleri, yatırımcılar, yayıncılar ve oyun ekosisteminin önde gelen aktörleriyle temas kurabilecekleri uluslararası bir platforma erişim sağlayacaktır.

ODTÜ KALTEV'in akademik ve teknolojik altyapısı ile Indie Valley'nin oyun girişimciliği alanındaki deneyiminin birleşmesi, KKTC'nin oyun teknolojileri alanında bölgesel bir merkez olarak konumlanmasına önemli katkı sunmaktadır.

KKTC Oyun Ekosistemi İçin Tarihi Bir Fırsat

Turkic Game Jam 2026, yalnızca bir yarışma değil; KKTC'nin yaratıcı endüstriler, dijital ekonomi ve oyun teknolojileri alanlarında uluslararası görünürlüğünü artıracak stratejik bir ekosistem geliştirme hamlesidir.

Etkinlik sayesinde ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri başta olmak üzere KKTC'deki genç yazılımcılar, oyun tasarımcıları, sanatçılar ve girişimciler; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan ve diğer ülkelerden gelen ekiplerle aynı platformda üretim yapma ve uluslararası ağlara erişme fırsatı elde edecektir.

48 Saatlik Uluslararası Oyun Geliştirme Maratonu

Katılımcılar açıklanacak ortak tema doğrultusunda 48 saat boyunca ekipler halinde çalışarak oyun konseptleri geliştirecek, prototipler oluşturacak ve projelerini uzman jüri karşısında sunacaktır.

Bu süreç;

• Oyun tasarımı,

• Yazılım geliştirme,

• Görsel sanatlar,

• Hikâye anlatıcılığı,

• Kullanıcı deneyimi,

• Takım çalışması ve girişimcilik

gibi birçok farklı yetkinliğin aynı anda test edildiği gerçek bir üretim ortamı sunmaktadır.

Budapeşte Büyük Finali ve Uluslararası Görünürlük

Yerel aşamada başarılı olan ekipler, Kasım ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek Turkic Game Jam Büyük Finali'nde KKTC'yi temsil etme hakkı kazanacaktır.

Büyük Final; yatırımcılarla buluşma, uluslararası görünürlük elde etme, farklı ülkelerden oyun geliştiricilerle iş birlikleri kurma ve oyun projelerini küresel ölçekte tanıtma fırsatları sunacaktır.

KKTC'nin Oyun Teknolojileri Merkezi Olma Vizyonuna Katkı

Oyun teknolojileri, ODTÜ KALTEV'in stratejik odak alanlarından biri olup; Turkic Game Jam 2026, bu vizyonun somut çıktılarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu etkinlikle birlikte, Doğu Akdeniz’de KKTC’nin oyun teknolojilerinin bir hub’ı olma hedefi daha çok somutlaşmaktadır.

Indie Valley'nin güçlü sektör ağı, ODTÜ KALTEV'in teknoloji geliştirme bölgesi altyapısı ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün akademik kapasitesi bir araya gelerek KKTC'de sürdürülebilir bir oyun geliştirme ekosistemi oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Bu iş birliği aynı zamanda KKTC'nin yalnızca bir eğitim ve turizm destinasyonu değil; oyun teknolojileri, dijital girişimcilik ve yaratıcı endüstriler alanında da bölgesel bir çekim merkezi haline gelmesine hizmet etmektedir.

Geleceğin Oyun Stüdyoları Bu Platformlarda Doğuyor

Dünya genelinde birçok başarılı oyun stüdyosu ve teknoloji girişiminin temelleri game jam etkinliklerinde atılmıştır. Turkic Game Jam 2026 da yeni nesil oyun geliştiricilere, girişimcilere ve yaratıcı profesyonellere fikirlerini hayata geçirebilecekleri güçlü bir platform sunmaktadır.

ODTÜ KALTEV ve Indie Valley ortaklığında gerçekleştirilen Turkic Game Jam 2026 ile KKTC'nin oyun teknolojileri alanındaki potansiyelinin uluslararası ölçekte görünür hale getirilmesi ve yeni başarı hikâyelerinin ortaya çıkması hedeflenmektedir.

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