ODTÜ'de Düzenlenen Bahar Şenliğinde İlkay Akkaya Konser Verirken Olaylar Çıktı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.05.2026 - 12:52

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 54. yılını anmak için ODTÜ’de gerçekleştirilen geleneksel 'Devrim Yürüyüşü', stadyumdaki bahar şenliği sırasında gergin anlara sahne oldu. Sanatçı İlkay Akkaya’nın konseri sırasında tribünlerde bulunan bir grup; yürüyüş yapan öğrencileri protesto ederek Türk bayrağı açtı ve bozkurt işareti yaptı.

Yürüyüşteki öğrencilerin sloganlarla karşılık vermesi üzerine iki grup arasında tansiyon yükseldi.

ODTÜ Rektörlüğü, yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan duyuruda, her türlü şiddet eyleminin ve Türk bayrağına yönelik saygısızca tutumların karşısında durulacağı vurgulanırken olayın odağındaki isimlerden İlkay Akkaya 'Stadyumda pek çok bayrak açan grup vardı. Fakat tam ortada yer alan kocaman bayraklı bir grup, bayrağın altından yuhalamaya başladı. Yedinci şarkıma geldiğimde yukarıdan aşağıya cam şişeler atılmaya başlandı ve kavga çıktı. Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı, bayraklı grup açıkça provoke etmeye çalıştı.”  ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Bugün üniversitemizde gerçekleştirilen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında, bir grup öğrenci arasında yaşanan şiddet unsuru içeren olayları derin bir üzüntüyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi; köklü geçmişi boyunca ifade özgürlüğünü, çoğulculuğu, karşılıklı saygıyı ve birlikte yaşam kültürünü merkeze alan bir üniversite olmuştur. Üniversitemizin huzur ve dayanışma ortamıyla bağdaşmayan hiçbir şiddet eyleminin kabul edilmesi mümkün değildir.

Bahar Şenlikleri, ODTÜ’nün farklılıkları bir araya getiren, dostluk ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren en önemli geleneklerinden biridir. Yaşanan bu üzücü olayların, üniversitemizin temsil ettiği ortak değerleri gölgelememesi gerektiğine inanıyoruz.

Türk bayrağı, bu toprakların ortak hafızasını, fedakârlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir. Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor; bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla içtenlikle paylaşıyoruz.Olayla ilgili inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçler ivedilikle yürütülecektir.

Tüm öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı; sağduyulu, saygılı ve yapıcı bir iletişim dili benimsemeye, ODTÜ’nün köklü kültürüne ve ortak yaşam anlayışına birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz.Üniversitemizin huzur ve güven ortamının korunması konusundaki kararlılığımızı kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.

ODTÜ Hk. isimli bir hesap da olayın provokasyon olduğunu öne sürdü

'Kurtuluş Parkı’nda açlık grevinde olan işçilerin yanında pizza siparişi vermesiyle gündem olan İstiklal Kadınları Hareketi, MHP ile iltisaklı olduğu bilinen ve kampüsümüze giren AKP'li isimlerle yan yana görünen Türkoloji Topluluğu gibi çeşitli oluşumlar bugüne de bir kara leke sürmeye teşebbüs etmiştir. 

Binlerin hep birlikte dinlediği konserimizde Türk bayrağının arkasına saklanıp konuğumuz sanatçılara yalan olduğu apaçık suçlamalar, hakaretler yöneltmek ODTÜ'nün aklıyla alay etmektir. Olayın öncesinde ve sonrasında başta Türk bayrağı olmak üzere her renkten bayrak şenlik alanında bulunmaya devam etmiştir. Bu durum da başlı başına olayın doğrudan bir provokasyon olduğunu göstermektedir.

Türk bayrağının istenilen her şeyin söylenmesi için bir kalkan haline getirilmesi Türkiye siyasetinin yeni tanıştığı bir olgu değildir. Tüm ODTÜ kamuoyunu bu duruma dair doğru bilgiler ışığında hareket etmeye davet ediyoruz.'

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
