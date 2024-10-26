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Ödeme Teknolojilerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Ödeme Teknolojilerine Ne Kadar Hakimsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 17:01

Ödeme teknolojisi günden güne yaygınlaşmaya devam ediyor ve hayatımızın pek çok alanında bu teknolojileri kullanmaya devam ediyoruz. 

Peki sen bu teknolojiye ne kadar hakimsin?

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1. Temassız ödeme teknolojisi ilk olarak 2007 yılında piyasaya sürülmüştür.

1. Temassız ödeme teknolojisi ilk olarak 2007 yılında piyasaya sürülmüştür.

2. Temassız ödemelerde maksimum harcama limiti bulunmaktadır.

2. Temassız ödemelerde maksimum harcama limiti bulunmaktadır.

3. Bitcoin, geleneksel bankalar tarafından desteklenen bir dijital para birimidir.

4. NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi, sadece ödeme işlemlerinde kullanılmaktadır.

5. Apple Pay, yalnızca Apple cihazları arasında çalışan bir dijital cüzdan uygulamasıdır.

5. Apple Pay, yalnızca Apple cihazları arasında çalışan bir dijital cüzdan uygulamasıdır.
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6. QR kodlu ödemeler, yalnızca çevrimiçi alışverişlerde kullanılabilir.

7. Biyometrik kimlik doğrulama, ödeme işlemlerinde şifre yerine parmak izi veya yüz tanıma gibi yöntemlerin kullanılmasını sağlar.

8. Restoranlarda QR kod tarayarak ödeme yapmak, fiziksel kart kullanmaktan daha güvenlidir.

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