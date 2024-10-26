Ödeme Teknolojilerine Ne Kadar Hakimsin?
Ödeme Teknolojilerine Ne Kadar Hakimsin?
Ödeme teknolojisi günden güne yaygınlaşmaya devam ediyor ve hayatımızın pek çok alanında bu teknolojileri kullanmaya devam ediyoruz.
Peki sen bu teknolojiye ne kadar hakimsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Temassız ödeme teknolojisi ilk olarak 2007 yılında piyasaya sürülmüştür.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Temassız ödemelerde maksimum harcama limiti bulunmaktadır.
3. Bitcoin, geleneksel bankalar tarafından desteklenen bir dijital para birimidir.
4. NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi, sadece ödeme işlemlerinde kullanılmaktadır.
5. Apple Pay, yalnızca Apple cihazları arasında çalışan bir dijital cüzdan uygulamasıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın