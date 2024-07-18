Odan Ne Kadar Temiz?

Senin bazen temizlik aşkın geliyor bazen de hiçbir şey yapmak istemiyorsun. O yüzden odan da bazen çok temiz bazen de aşırı dağınık oluyor. Yine de eşyalarını bulamayacak kadar bir dağınıklık yok tabii. Odanın güzel kokmasını önemsesen de düzenli olarak toplamak sana dünyanın en yorucu işi gibi geliyor...