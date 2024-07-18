Odan Ne Kadar Temiz?
Odan Ne Kadar Temiz?
Sen bize odanı ve temizlik rutinini anlat, biz de odanın temizliğini söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Yataktan kalktığında ilk gördüğün şey nedir?
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2. Odanın zeminlerini ne kadar sıklıkla süpürüyorsun?
3. Toz topları mobilyalarında ve elektronik cihazlarında mı birikmiş durumda mı?
4. Peki kirli çamaşırların nerede?
5. Masan bunlardan hangisine benziyor?
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