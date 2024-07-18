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Odan Ne Kadar Temiz?

etiket Odan Ne Kadar Temiz?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 10:01

Sen bize odanı ve temizlik rutinini anlat, biz de odanın temizliğini söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Yataktan kalktığında ilk gördüğün şey nedir?

2. Odanın zeminlerini ne kadar sıklıkla süpürüyorsun?

3. Toz topları mobilyalarında ve elektronik cihazlarında mı birikmiş durumda mı?

4. Peki kirli çamaşırların nerede?

5. Masan bunlardan hangisine benziyor?

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6. Odanda oda kokusu var mı?

7. Giysilerin nerede?

8. Son olarak odandaki çöpleri ne kadar sıklıkta temizliyorsun?

Tertemiz!

Senin odan tertemiz! Resmen mis gibi kokuyor ve parıldıyor. Temizlik zaten senin ikinci adın. Bir yer temiz değilse için rahat etmiyor bu yüzden de her dağınıklık gördüğünde temizliyor ve orayı topluyorsun. Gerçekten temizliğin en püf noktalarını bile biliyorsun, tebrikler!

Eh işte...

Senin bazen temizlik aşkın geliyor bazen de hiçbir şey yapmak istemiyorsun. O yüzden odan da bazen çok temiz bazen de aşırı dağınık oluyor. Yine de eşyalarını bulamayacak kadar bir dağınıklık yok tabii. Odanın güzel kokmasını önemsesen de düzenli olarak toplamak sana dünyanın en yorucu işi gibi geliyor...

Pek temiz olduğu söylenemez...

Temizlik kim sen kim... Resmen ikiniz ayrı dünyaların insanısınız. Bu yüzden de odanın pek temiz olduğunu söyleyeceğiz. Zaten sen de pek önemsemiyorsun. Eline ne gelirse onu giyiyorsun. Artık dayanılmayacak noktaya geldiğinde temizliğe girişiyorsun tabii ama biraz geç kaldığın da oluyor...

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