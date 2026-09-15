Önyargılardan 'Hiç'lik Makamına: Efsun Nevâ ile Sufi Rock Bir Direniş

Önyargılardan 'Hiç'lik Makamına: Efsun Nevâ ile Sufi Rock Bir Direniş
Gözün gördüğü ile ruhun fısıldadığı arasındaki o sarp kayalıklarda yürüyen, kendi ezberini kendi bozan bir kadın… Bir yanda inancın, aidiyetin ve maneviyatın örtüsü; diğer yanda tenine kazıdığı yaşanmışlıkların, modern çağ isyanlarının mürekkebi. Efsun Nevâ, toplumun düz ve keskin çizgiler çekmeye bayıldığı bir dünyada, kendi kavislerini ve renklerini cüretkârca yaratan nadir ruhlardan. Onu ilk gördüğünde zihninde beliren sorular, mikrofonu eline alıp ilk notasını duyurduğunda yerini derin bir sarsıntıya bırakıyor. Çünkü o, vitrinindeki tezatları sesindeki o demlenmiş ahenkle ustaca eritiyor. Kimliklerin ve etiketlerin sanatın önüne geçmeye çalıştığı bu çağda, o sadece kendi gerçeğini haykırıyor. Şimdi, önyargı duvarlarının notalara yenik düştüğü o şeffaf odadayız. Efsun Nevâ ile sesin, zıtlıkların ve ruhun isyanına en samimi, en maskesiz halimizle kulak veriyoruz.
Köksüzlüğün Çarmıhından 'Hiç'lik Makamına: Yarını Şifalandıran Notalar…
Toplumun alışılagelmiş kalıplarını yıkan bir vitrinin var. Bir yanda başörtüsü, diğer yanda dövmeler... Aynaya baktığında sen bu tezatlığın içinde nasıl bir bütünlük görüyorsun? Toplumun o ilk bakıştaki şaşkınlığını nasıl okuyorsun?
“Başörtülü ve dövmeli kadın” tanımlamasının müziğinin ve sanatının önüne geçtiğini hissedip yorulduğun oluyor mu, yoksa bu durum tamamen senin kişisel özgürlük manifeston mu?
Müzik endüstrisinin görünmez sınırlarından, sahnenin gücüne ve izleyiciyle kurulan o ilk büyülü temasa uzansak… Efsun Neva’nın içindeki ritim ilk ne zaman, nasıl atmaya başladı? Seni sahneye iten, o ilk kıvılcımı yakan ve “Ben bu işi yapmalıyım” dedirten kırılma noktası neydi?
Sana önyargıyla yaklaşan veya tarzını yadırgayan birine “Önce bir dinle,” diyerek açacağın ilk şarkın hangisi olurdu?
Bundan beş yıl sonra Efsun Neva ismini nerede, nasıl bir kitlenin karşısında ve hangi şarkıyı söylerken hayal ediyorsun?
Engin DAL / Seslenen Adam
'Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio'
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!