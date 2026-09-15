Önyargılardan 'Hiç'lik Makamına: Efsun Nevâ ile Sufi Rock Bir Direniş

Evet haklısınız. Dışardan bakınca bir karmaşa ve cümbüş söz konusu. Farkındayım. Ama ben aynaya bakınca kendimi görüyorum.. Benim açımdan bir tezatlık yok.. Ben kendimin içine sinenim. Birilerinin kategorilerine uymak gibi bir derdim yok; bu tamamen karşı tarafın problemi.

Her gün binlerce insanla karşılaşıyorum.. İnsanların uzaylı görmüş gibi istemsizce verdikleri tepkiler beni inanılmaz eğlendiriyor. Bazen elleri belinde emmiler beni çözümlemeye çalışıyorlar :) Etrafımda üç yüz altmış derece dolanmak suretiyle… O anlara şahit kim varsa onlar da gülümsüyorlar tabii.

Bir kitle var, o sesin benden çıktığına inanmayan.. Bazen duyuyorum, ' Hayır, o söylemiyor ya,' diye konuşuyorlar. Ben de direkt mikrofondan, “Vallahi ben söylüyorum, çiçeğim,” diyorum. Hem kulağıma hem de o sesin benden çıktığına şoke oluyorlar.

Peki, bir insan ruhunu nasıl giydirir? Dışarıdaki bu kabuk, içerideki Efsun’u tam olarak yansıtıyor mu?

Aslına bakarsanız kabuğum olduğunu düşünmüyorum.. Çünkü orda ruhumun ve enerjimin sere serpe ortaya serildiği bir performans koyuyorum. Zaten çırılçıplağım... Görene, duyana..

Bunun için teşhirci bir şekilde giyinme gerek olmadığını düşünüyorum.. Gerçek sanatın da zaten bununla ilgisi yok.

Ayrıca konudan bağımsız; teşhirciliğin çok büyük bir ruhsal ve psikolojik problem olduğuna inanıyorum.

Evet bu yarım yamalak hâlimle tam olarak kendimi yansıttığını düşünüyorum.. Her hâlimle…

Ruhum mânâyla giyinik. Çok şükür.